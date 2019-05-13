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«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии

13 мая
2019 год

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13 мая 2019
В преддверии Дня победы в Великой Отечественной войне актер Виктор Добронравов дал большое интервью журналу «Караван историй». Одной из последних работ Добронравова стала в военная драма «Т-34», где он сыграл одну из главных ролей. Артист в красках рассказал о съемках фильма, а также о детстве, семье и работе.

«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии

Актер родился в Таганроге, а в Москву его семья переехала только в августе 1991 года. Отец Виктора, артист Федор Добронравов, тринадцать лет прослужил в «Сатириконе» у Константина Райкина. По словам Добронравова-младшего, именно там и началась его театральная жизнь.

«Я достаточно много времени проводил в «Сатириконе». Облазил весь театр — от подвала до колосников. Иногда помогал капельдинерам — считал деньги за проданные программки. Однажды сам вышел на сцену в капустнике то ли в восемь, то ли в девять лет...
В школе часто выступал на вечерах и в «Сатириконе» участвовал в спектаклях, играл в «Багдадском воре», пел финальную песню в «Сатирикон-шоу», когда все артисты выходили на сцену. В пятнадцать лет стал заниматься в «Класс-центре» Сергея Казарновского, где уже доверяли серьезные роли, например, Меркуцио в «Ромео и Джульетте».

Как признался сам Виктор, он выбрал актерскую профессию совсем не случайно. Однако долгое время он мечтал поступить в «Гнесинку», так как в юности занимался вокалом. До сих пор актер любит петь и играет с друзьями в группе «Ковер-квартет».

«В семнадцать лет после недолгих колебаний я все же решил: лучше буду поющим артистом, чем просто певцом».

«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии

Актер поделился воспоминаниями о детстве. По его словам, благодаря родителям он рос в любви и гармонии, несмотря на материальные трудности.

«Папа играл по тридцать два спектакля в месяц, а мама работала воспитателем в нашей школе и еще в двух местах. Лишних денег в семье не водилось, жили мы в маленькой квартирке.
Мама заслуживает отдельной благодарности за то, что много лет, несмотря на трудности, поддерживала отца. Ни для кого не секрет, что он стал знаменитым и всенародно любимым артистом далеко за сорок. Но до этого момента надо было дожить, как-то продержаться. Папа всегда говорил маме: «Солнце, потерпи, потерпи. Все у нас будет!» Наверное, не каждая женщина на такое способна. Но без жертвенности и терпения невозможны настоящая любовь и семейная жизнь», - поведал Добронравов.

Кстати, при поступлении в театральное училище отец не позволил Виктору воспользоваться его авторитетом и связями.

«Папа сказал: «Хочешь в театральный — поступай. Но учти, помогать не буду. Если есть какие-то предпосылки к актерской профессии, ты должен всего добиваться сам». И был прав. Какой смысл продвигать сына или дочку, если дети сами ни на что не способны?
Поступал сразу в несколько вузов. Меня брали в ГИТИС на бюджет, но я хотел в «Щуку». Там для бесплатного обучения не хватило одного балла. Это стало трагедией. Я рыдал и боялся идти домой. Потом кое-как собрался с силами, пришел к родителям и попросил помочь. В 2000-м обучение на актерском факультете Щукинского училища стоило тысячу восемьсот долларов — бешеные деньги по тем временам. По крайней мере, для нашей семьи. Но папа сказал: «Ничего, сынок, поможем!», - рассказал актер.

«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии

Сейчас Виктор с отцом работает на одной сцене, но на съемочной площадке актеры пока не пересекались. Зато он снимался в одной сцене с братом Иваном.

«Восемь лет назад сыграли с Ваней бандитов-диверсантов в четырехсерийном фильме «Ялта-45». С папой пока не пересекался на съемочной площадке, но играл его героев в молодости в комедийном детективе «Деньги» и в седьмом сезоне «Сватов». Зато в «Ночи перед Рождеством» театра «Русская песня» Надежды Георгиевны Бабкиной работаем вместе уже не один год. Спектакль очень яркий, колоритный. С русскими и украинскими народными песнями. Дочке моей Варе очень нравится. У папы там роль Чуба, у меня — Вакулы».

Актер и его супруга – фотограф Александра Торгушникова – воспитывают двоих дочерей – Варвару и Василису. По словам Добронравова, они с женой знают друг друга уже двадцать лет.

«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии

«Интересно, что наша история во многом повторяет историю моих родителей. Они учились в одной школе — и мы с Сашей тоже. И у нас случались другие увлечения, даже серьезные романы, тем не менее мы постоянно общались и были лучшими друзьями.
Мы с Сашей, прежде чем пожениться, давно и хорошо знали друг друга, возможно поэтому избежали многих проблем. Раньше шутили, что кризисов третьего и седьмого года для нас не существовало, поскольку пережили их гораздо раньше».

Виктор и Александра поженились в 2010-м, в этом же году у них родилась дочь Варвара, а еще через шесть лет – Василиса.

«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии

«Почему-то раньше думал, что мои дети будут похожи как ксерокопии. А девочки получились совершенно разные. Варя нам давала прикурить, особенно с двух до четырех лет. Василиса ее затмила. Тем более что старшая сестра с годами превратилась в какую-то нежную и послушную овечку — тихую, спокойную. Василиса тоже замечательная, но уж очень активная! Очень! И эту энергию нужно постоянно куда-то девать», - поделился актер.

О пробах на роль Степана Василёнка в фильме «Т-34»

«Волновался исключительно «внутри себя». Никому не рассказывал о проекте, мол: «А вы знаете, меня в военное кино пригласили! Я там буду на настоящем танке ездить!» Боялся сглазить. «Обет молчания» продолжался полтора года и просто разрывал изнутри. Когда наконец запустились, не мог поверить, что все происходит наяву, а не во сне, и я действительно на съемочной площадке, на мне грим и костюм!».

«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии

О съемках военной драмы «Т-34»

«Когда оказался у Леши на площадке, возникло ощущение, что впервые попал в настоящее кино, в котором давно мечтал сняться, в какую-то сказку. Испытывал такой кайф, что готов был вкалывать двадцать четыре часа в сутки!
Материал сразу понравился, правда я дико боялся, что меня не утвердят. Сначала история заканчивалась трагически, герои погибали. У Леши было несколько вариантов сценария. Мне предстояло перевоплотиться в совершенно другого человека, к тому же говорящего на белорусском языке. Я это люблю — играть не просто себя в предлагаемых обстоятельствах (таких ролей уже предостаточно), а персонажа абсолютно непохожего. Взять хотя бы пресловутого курьера Федю, ставшего отправной точкой в актерской биографии. В сериале «Не родись красивой» я был просто веселым, обаятельным, положительным парнем. Не требовалось себя ломать, корпеть над образом. А в «Т-34» еще как пришлось в силу специфики материала! И придумывать моего Степана Василёнка было интересно.
Первый мой заезд — тренировочный, еще до начала съемок — состоялся зимой при двадцатиградусном морозе и пронизывающем ветре. Из глаз текли слезы и тут же превращались в лед. А летом, когда снимали картину, возникла другая проблема — невыносимая жара и духота.
Помимо физических трудностей были и эмоциональные. Так, например, в сцене побега из концлагеря не сразу смогли достичь нужного накала, и Сидоров для пущего куража решил завести нам Rammstein. В танк запихнули большую колонку — мы чуть не оглохли и сорвали голоса. Мотор ревел, музыка гремела на всю катушку. Зато все получилось.
Я сам с чувством огромной благодарности вспоминаю этот проект. Мы с ребятами не просто подружились — сроднились. Ходим друг к другу на спектакли, дни рождения. Знаете, режиссер Алексей Сидоров сказал задолго до премьеры: «Как сложится судьба фильма — совершенно неважно. Важно, что мы случились друг у друга, и это круто!». Но судьба у «Т-34» оказалась счастливой. Картина стала одним из рекордсменов российского проката — восемь с половиной миллионов человек посмотрели ее за месяц!».
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«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии фотографии
«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии фотографии
«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии фотографии
«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии фотографии
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