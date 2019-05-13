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Паранормальная активность: Анастасия Макеева боится за жизнь мужа

13 мая
2019 год

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13 мая 2019
Анастасия Макеева рассказала, что в ее квартире творятся странные вещи. Актриса уверена, что в доме поселилась сущность, которая угрожает жизни ее семьи.

Паранормальная активность: Анастасия Макеева боится за жизнь мужа

«Верите ли вы в домовых, или в привидения, или в сущности, или не знаю, как их назвать? У меня в доме появился житель, который уже угрожает моей безопасности. Сначала его поведение было ненавязчивым, но будоражащим… Муж рассказал, что проснулся от того, что кто-то дышит ему прямо в лицо, но никого не было. Я, признаюсь честно, не сильно поверила в это и нашла этому явлению оправдание. После, он или оно душило мужа! Тут мы уже встревожились, а в ночь с 8-го на 9-е он спал отдельно, и на него с полок скинуло книги. А что произошло вчера, уже совсем не смешно. Обрушившиеся полки могли выдержать двух взрослых мужчин по весу… Они были выдернуты с корнем, разбиты. Разбилась и дорогая мне награда… Вы с таким сталкивались? Что делать? Если такое стекло упало бы на голову человека, оно могло бы убить», - рассказала Макеева.

Также актриса поделилась в Инстаграме видеозаписью с камеры наблюдения, на которой видно, как ночью упали полки с книгами. Однако большинство подписчиков уверяет Анастасию, что все эти события – просто совпадение, а полки были ненадежно закреплены на стене.
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Паранормальная активность: Анастасия Макеева боится за жизнь мужа фотографии
Паранормальная активность: Анастасия Макеева боится за жизнь мужа фотографии
Паранормальная активность: Анастасия Макеева боится за жизнь мужа фотографии
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