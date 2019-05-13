Паранормальная активность: Анастасия Макеева боится за жизнь мужа

Анастасия Макеева
рассказала, что в ее квартире творятся странные вещи. Актриса уверена, что в доме поселилась сущность, которая угрожает жизни ее семьи.
«Верите ли вы в домовых, или в привидения, или в сущности, или не знаю, как их назвать? У меня в доме появился житель, который уже угрожает моей безопасности. Сначала его поведение было ненавязчивым, но будоражащим… Муж рассказал, что проснулся от того, что кто-то дышит ему прямо в лицо, но никого не было. Я, признаюсь честно, не сильно поверила в это и нашла этому явлению оправдание. После, он или оно душило мужа! Тут мы уже встревожились, а в ночь с 8-го на 9-е он спал отдельно, и на него с полок скинуло книги. А что произошло вчера, уже совсем не смешно. Обрушившиеся полки могли выдержать двух взрослых мужчин по весу… Они были выдернуты с корнем, разбиты. Разбилась и дорогая мне награда… Вы с таким сталкивались? Что делать? Если такое стекло упало бы на голову человека, оно могло бы убить»
, - рассказала Макеева.
Также актриса поделилась в Инстаграме видеозаписью с камеры наблюдения
, на которой видно, как ночью упали полки с книгами. Однако большинство подписчиков уверяет Анастасию, что все эти события – просто совпадение, а полки были ненадежно закреплены на стене.