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Малахов, Киркоров, Федункив и Судзиловская снялись в новом клипе Николая Баскова

14 мая
2019 год

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14 мая 2019
Эксперименты Николая Баскова и Филиппа Киркорова с Александром Гудковым и заигрывание с новой аудиторией превратились в эпопею. Настала очередь Баскова бить рекорды на Youtube. Его новое 20-минутное произведение под названием «Караоке» - сплошной эпатаж.

В необычных образах в клипе снялись Яна Кошкина, Марина Федункив, Олеся Судзиловская, Андрей Малахов, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Тимур Тания, Алексей Базанов, Николай Шрайбер и другие. Комментарии излишни, аналитика бесполезна.

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Алексей БазановНиколай БасковАлександр ГудковФилипп КиркоровЯна КошкинаГригорий ЛепсАндрей МалаховДмитрий МаликовИосиф ПригожинОлеся СудзиловскаяТеймураз ТанияМарина ФедункивНиколай Шрайбер

фотографии >>
Малахов, Киркоров, Федункив и Судзиловская снялись в новом клипе Николая Баскова фотографии
Малахов, Киркоров, Федункив и Судзиловская снялись в новом клипе Николая Баскова фотографии
Малахов, Киркоров, Федункив и Судзиловская снялись в новом клипе Николая Баскова фотографии
Малахов, Киркоров, Федункив и Судзиловская снялись в новом клипе Николая Баскова фотографии
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