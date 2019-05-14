Малахов, Киркоров, Федункив и Судзиловская снялись в новом клипе Николая Баскова

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Все дело в персонажах

Активистки обвиняют актера в сексизме, расизме и гомофобии

Правозащитницы выступили против награждения Алена Делона в Каннах

15 мая

Милла Йовович призналась, что сделала аборт

Это произошло два года назад