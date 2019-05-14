«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества

В интервью для программы «Утро с Украиной» на канале «Україна» знакомая российскому зрителю по сериалу «Гранд»
и фильму «Последний богатырь»
актриса Мила Сивацкая
рассказала о роли в сериале «Любимые дети»
: «Такой ванильной неженкой я ещё не была. Моя героиня попадает в аварию и не может ходить. Это будет такой нетипичный для меня образ «девочка-пушиночка», которая попадает в сложную ситуацию, и она будет из неё выбираться с помощью любви».
Актриса призналась, что обожает кондитерские изделия и даже пекла на заказ пирожные и пироги и создала кулинарный блог. Но любая деятельность требует сосредоточенного внимания, и Мила решила вернуться к своим кулинарным увлечениям лет в 40. А пока она вместе с мамой развивает магазин косметики.
Мила также рассказала о том, как познакомилась со своим возлюбленным: «Мы познакомились в аэропорту, у меня не было наличных, деньги были только на карте. Но, так как было 5 часов утра, терминал не работал. И мужчина, стоящий за мной, сказал: «О, Господи, давайте я за вас заплачу, отойдите!». А потом он угостил кофе».
Личность своего парня актриса скрывает, отказываясь называть его имя: «Я один раз сказала, что я его называю «булочка», и после этого я «получила». Он спросил: «Какая булочка?». Поэтому я сейчас не говорю его имени».
Также актриса выразила готовность к резонансным ролям при условии, что это может принести общественную пользу: «Я бы сыграла проститутку и психически нездоровую. Но я бы сыграла в таком ключе, чтобы обратили внимание на проблемы, которые есть в этих отраслях, так как о них все молчат и делают вид, будто все нормально. А это неправильно».