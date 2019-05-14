Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества

14 мая
2019 год

Лайфстайл >>
14 мая 2019
В интервью для программы «Утро с Украиной» на канале «Україна» знакомая российскому зрителю по сериалу «Гранд» и фильму «Последний богатырь» актриса Мила Сивацкая рассказала о роли в сериале «Любимые дети»: «Такой ванильной неженкой я ещё не была. Моя героиня попадает в аварию и не может ходить. Это будет такой нетипичный для меня образ «девочка-пушиночка», которая попадает в сложную ситуацию, и она будет из неё выбираться с помощью любви».

«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества

Актриса призналась, что обожает кондитерские изделия и даже пекла на заказ пирожные и пироги и создала кулинарный блог. Но любая деятельность требует сосредоточенного внимания, и Мила решила вернуться к своим кулинарным увлечениям лет в 40. А пока она вместе с мамой развивает магазин косметики.
Мила также рассказала о том, как познакомилась со своим возлюбленным: «Мы познакомились в аэропорту, у меня не было наличных, деньги были только на карте. Но, так как было 5 часов утра, терминал не работал. И мужчина, стоящий за мной, сказал: «О, Господи, давайте я за вас заплачу, отойдите!». А потом он угостил кофе».

«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества

Личность своего парня актриса скрывает, отказываясь называть его имя: «Я один раз сказала, что я его называю «булочка», и после этого я «получила». Он спросил: «Какая булочка?». Поэтому я сейчас не говорю его имени».
Также актриса выразила готовность к резонансным ролям при условии, что это может принести общественную пользу: «Я бы сыграла проститутку и психически нездоровую. Но я бы сыграла в таком ключе, чтобы обратили внимание на проблемы, которые есть в этих отраслях, так как о них все молчат и делают вид, будто все нормально. А это неправильно».
версия для печати
персоны
Мила Сивацкая
фильмы
ГрандГранд-2Любимые детиПоследний богатырь

фотографии >>
«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества фотографии
«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества фотографии
«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества фотографии
«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Яйра Абдулаева
14 мая ушла из жизни актриса Яйра Абдулаева.
Земфира Галазова
14 мая ушла из жизни актриса Земфира Галазова.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Владимир Лелётко
Игорь Мельников
Дмитрий Писаренко
Иван Сизов
Михаил Уржумцев
Дэвид Боренас
Пирс Броснан
Маргарет Саллаван
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Генри Фонда
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Детектив Пикачу
приключения, семейное кино, фэнтези
США, Япония, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Земля гангстеров
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2017
Капитан семи морей
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Малыш Кид
биография, вестерн, драма
США, 2019
Новая жизнь Аманды
драма
Франция, 2018
Танцуй сердцем
драма, музыкальный фильм
Франция, 2019
Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Отпетые мошенницы
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен