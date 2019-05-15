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Лина Хиди прокомментировала судьбу Серсеи Ланнистер в восьмом сезоне «Игры престолов»

15 мая
2019 год

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15 мая 2019
Кино-театр.ру предупреждает, что публикация содержит спойлеры.

Заключительный сезон «Игры престолов» продолжает шокировать поклонников. В этот понедельник вышел пятый эпизод, в котором погибли сразу несколько ключевых персонажей. Среди них оказались близнецы Серсея и Джейме Ланнистер.

Лина Хиди прокомментировала судьбу Серсеи Ланнистер в восьмом сезоне «Игры престолов»

Лина Хиди, исполнительница роли Серсеи, поделилась своими эмоциями в Инстаграме через несколько часов после того, как вышла серия, в которой ее героиня погибла под завалами Красного замка вместе с Джейме.

Лина Хиди прокомментировала судьбу Серсеи Ланнистер в восьмом сезоне «Игры престолов»

«Она ушла. Было забавно. Я любила ее. Я благодарна за предоставленную возможность. Огромная благодарность за вашу ободряющую и поддерживающую любовь на протяжении всего пути. И теперь ее время закончилось», - рассказала актриса.

В интервью изданию Entertainment Weekly Хиди призналась, что хотела, чтобы Серсея погибла в битве. Однако, по словам Лины, когда ее героиня увидела Джейме, который пришел к ней из Винтерфелла, она впервые обрела покой. Поэтому такой исход стал идеальным.

«Чем больше мы говорили о Серсее и Джейме, тем больше я убеждалась, что для них это будет идеальный финал. Они пришли в мир вместе, и вместе покинули его. Я думаю, это был самый большой сюрприз для нее, когда она увидела Джейме. Возможно, именно тогда, ожидая конца, Серсея впервые обрела покой», - сказала Хиди.

Финальная сцена с участием Серсеи и Джейме стала одной из самых чувственных для Лины Хиди и ее партнера Николая Костер-Валдау.

Лина Хиди прокомментировала судьбу Серсеи Ланнистер в восьмом сезоне «Игры престолов»

«Я сказала Николаю: «Никогда не видела тебя таким нежным и чувствительным». А он в ответ: «Что со мной происходит?». Мы обнимались и говорили друг другу «Я люблю тебя». Он не понимал, что с ним происходит, и мы просто продолжали стоять в обнимку. Это было странно. Я испытала чувство потери от того, что подобное никогда не случится снова».
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Лина Хиди прокомментировала судьбу Серсеи Ланнистер в восьмом сезоне «Игры престолов» фотографии
Лина Хиди прокомментировала судьбу Серсеи Ланнистер в восьмом сезоне «Игры престолов» фотографии
Лина Хиди прокомментировала судьбу Серсеи Ланнистер в восьмом сезоне «Игры престолов» фотографии
Лина Хиди прокомментировала судьбу Серсеи Ланнистер в восьмом сезоне «Игры престолов» фотографии
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