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Кирилл Плетнев разводится с женой

15 мая
2019 год

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15 мая 2019
Российский актер и режиссер Кирилл Плетнев и грузинская актриса Нино Нинидзе решили расстаться спустя год после свадьбы. Об этом каждый из артистов написал на своей страничке в Instagram.

Кирилл Плетнев разводится с женой

«Люди встречаются, влюбляются, женятся... У них рождаются дети.. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти СВОЕЙ дорогой.. Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время... У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает.. Но у нас настал этот момент, когда каждый должен идти своим путем... Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!», - уверяют Плетнев и Нинидзе под совместной фотографией.

Пара познакомилась в 2014 году, а спустя год у них родился сын Александр. Свадьбу Кирилл и Нино сыграли лишь в мае прошлого года, пригласив на торжество только самых близких. Ранее Плетнев уже был женат на Лидии Милюзиной, которая родила ему двух сыновей - Георгия и Федора.
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Кирилл Плетнев разводится с женой фотографии
Кирилл Плетнев разводится с женой фотографии
Кирилл Плетнев разводится с женой фотографии
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