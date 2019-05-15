Кирилл Плетнев разводится с женой

Российский актер и режиссер Кирилл Плетнев
и грузинская актриса Нино Нинидзе
решили расстаться спустя год после свадьбы. Об этом каждый из артистов написал на своей страничке в Instagram.
«Люди встречаются, влюбляются, женятся... У них рождаются дети.. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти СВОЕЙ дорогой.. Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время... У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает.. Но у нас настал этот момент, когда каждый должен идти своим путем... Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!
», - уверяют Плетнев и Нинидзе под совместной фотографией.
Пара познакомилась в 2014 году, а спустя год у них родился сын Александр. Свадьбу Кирилл и Нино сыграли лишь в мае прошлого года, пригласив на торжество только самых близких. Ранее Плетнев уже был женат на Лидии Милюзиной
, которая родила ему двух сыновей - Георгия и Федора.