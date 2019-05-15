Милла Йовович призналась, что сделала аборт

Полемика вокруг принятого властями штата Джорджия закона о запрете прерывания беременности на сроке больше шести недель все не утихает. На прошлой неделе актриса Эван Рэйчел Вуд опубликовала в своем Twitter пост
в поддержку протестующих против закона женщин, а сегодня на эту тему высказалась и Милла Йовович
, признавшись, что 2 года назад ей пришлось сделать аборт по медицинским показаниям.
«Я сама прошла через экстренный аборт два года назад
, - рассказала Йовович. - Я была на четвертом месяце беременности и как раз находилась на съемках в Восточной Европе. У меня начались преждевременные роды, и я сказала, что должна находиться в сознании на протяжении всей процедуры. Это был один из самых ужасных опытов в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары.
Я была одинока и беспомощна. Я впала одну из самых тяжелых депрессий в своей жизни. Я взяла перерыв в карьере и изолировала себя от общества на несколько месяцев, чтобы оставаться сильной для двух моих детей. Я начала заниматься садом, стала ходить в спортзал, питаться здоровой пищей, чтобы не принимать антидепрессанты. К счастью, я смогла найти выход из этого личного ада, не прибегая к лекарствам, но воспоминания о том, через что я прошла и что потеряла, останутся со мной до самой смерти.
Аборт — это в лучшем случае кошмар. Ни одна женщина не хочет пройти через это. Но мы должны бороться за наши права, за то, чтобы получать все, что нам необходимо для нашей безопасности
».
Кроме того, актриса, воспитывающая двоих дочерей, раскритиковала принятый законопроект и назвала его «драконовским».