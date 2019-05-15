Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Правозащитницы выступили против награждения Алена Делона в Каннах

15 мая
2019 год

Лайфстайл >>
15 мая 2019
Только вчера на Лазурном берегу открылся 72-й Каннский кинофестиваль, однако вокруг него уже разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что организаторы смотра планируют наградить Алена Делона «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в развитие кинематографа - что очень возмутило активисток из правозащитного движения «Женщины и Голливуд».

Правозащитницы выступили против награждения Алена Делона в Каннах

«Многих должно расстроить, что в Каннах наградят сексиста, расиста и гомофоба… Он говорил, что быть гомосексуалистом — это против природы. Он публично говорил, что давал пощечины женщинам. Чествуя мистера Делона, Канны чествуют эти отвратительные ценности», - считает глава организации Мелисса Сильверштейн.

Интернет-пользователи даже создали петицию с требованием выбрать другого лауреата, однако организаторы заявили, что оставят свое решение неизменным.

«Мы же вручаем ему не Нобелевскую премию мира. Мы награждаем его "Пальмовой ветвью" за его достижения в кинематографе. Мы решили наградить его потому, что он легендарный актер и часть истории Канн», - высказался директор кинофестиваля в Каннах Тьерри Фремо.
версия для печати
Ссылки по теме
Кристина Асмус призналась, что целовалась с Аленом Делоном
Роми Шнайдер исполнилось бы 80 лет
Бассейн, постель, девушка: знаменитые актеры в рекламе мужского парфюма
«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни
Ален Делон прощается с кино
Поиск по меткам
Каннский кинофестивальконфликт
персоны
Ален ДелонТьерри Фремо

фотографии >>
Правозащитницы выступили против награждения Алена Делона в Каннах фотографии
Правозащитницы выступили против награждения Алена Делона в Каннах фотографии
Правозащитницы выступили против награждения Алена Делона в Каннах фотографии
Правозащитницы выступили против награждения Алена Делона в Каннах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Яйра Абдулаева
14 мая ушла из жизни актриса Яйра Абдулаева.
Земфира Галазова
14 мая ушла из жизни актриса Земфира Галазова.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Владимир Лелётко
Игорь Мельников
Дмитрий Писаренко
Иван Сизов
Михаил Уржумцев
Дэвид Боренас
Пирс Броснан
Маргарет Саллаван
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Генри Фонда
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Детектив Пикачу
приключения, семейное кино, фэнтези
США, Япония, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Земля гангстеров
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2017
Капитан семи морей
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Малыш Кид
биография, вестерн, драма
США, 2019
Новая жизнь Аманды
драма
Франция, 2018
Танцуй сердцем
драма, музыкальный фильм
Франция, 2019
Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Отпетые мошенницы
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен