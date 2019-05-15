Правозащитницы выступили против награждения Алена Делона в Каннах

Только вчера на Лазурном берегу открылся 72-й Каннский кинофестиваль, однако вокруг него уже разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что организаторы смотра планируют наградить Алена Делона
«Золотой пальмовой ветвью» за вклад в развитие кинематографа - что очень возмутило активисток из правозащитного движения «Женщины и Голливуд».
«Многих должно расстроить, что в Каннах наградят сексиста, расиста и гомофоба… Он говорил, что быть гомосексуалистом — это против природы. Он публично говорил, что давал пощечины женщинам. Чествуя мистера Делона, Канны чествуют эти отвратительные ценности
», - считает глава организации Мелисса Сильверштейн
.
Интернет-пользователи даже создали петицию с требованием выбрать другого лауреата, однако организаторы заявили, что оставят свое решение неизменным.
«Мы же вручаем ему не Нобелевскую премию мира. Мы награждаем его "Пальмовой ветвью" за его достижения в кинематографе. Мы решили наградить его потому, что он легендарный актер и часть истории Канн
», - высказался директор кинофестиваля в Каннах Тьерри Фремо
.