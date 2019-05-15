Ученые раскрыли секрет популярности «Игры престолов»

Исследователи из Франкфуртского университета прикладных наук заявили, что выяснили, почему сериал «Игра престолов»
приобрел такую популярность во всем мире. Ученые считают, что сюжет шоу и его герои заставляют зрителей чувствовать сопричастность к происходящему на экране.
Кроме того, просмотр «Игры престолов» делает смотрящих частью большого сообщества и облегчает процесс знакомства и поиска новых друзей. По словам профессора Клауса-Петера Эрнста, персонажи сериала стали для его поклонников близкими людьми: «Каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить. Так, например, человек, играющий в своей собственной семье роль аутсайдера, может отождествлять себя с образом Тириона Ланнистера
».
Еще одним фактором популярности сериала стало, конечно же, человеческое любопытство и желание узнать, что же будет дальше - ведь сюжет истории о битве за железный трон непредсказуем.
Недавно и российский ВЦИОМ провел исследование с целью выяснить, какие персонажи «Игры престолов»
наиболее полюбились нашим зрителям, однако каждый пятый опрошенный из тех, кто смотрел шоу, признался, что не имеет любимых героев.