Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня

14 мая стартовал 72-й Каннский кинофестиваль, который еще до начала смотра окрасился в блеклые цвета скандала. Активистки организации «Женщины и Голливуд» раскритиковали решение директора фестиваля Тьерри Фермо присудить почетный приз Алену Делону. Для этого Алену Делону не пришлось никого совращать и насиловать. Тот факт, что он «сексист, расист и гомофоб» в глазах активисток перечеркивает его многолетнюю работу в кино и лишает права на почет и награды. Впрочем, Тьерри, соблюдая все формальности общения с требовательными активистками, не отказался от задумки вручить актеру специальную награду.