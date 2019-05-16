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Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня

16 мая
2019 год

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16 мая 2019
14 мая стартовал 72-й Каннский кинофестиваль, который еще до начала смотра окрасился в блеклые цвета скандала. Активистки организации «Женщины и Голливуд» раскритиковали решение директора фестиваля Тьерри Фермо присудить почетный приз Алену Делону. Для этого Алену Делону не пришлось никого совращать и насиловать. Тот факт, что он «сексист, расист и гомофоб» в глазах активисток перечеркивает его многолетнюю работу в кино и лишает права на почет и награды. Впрочем, Тьерри, соблюдая все формальности общения с требовательными активистками, не отказался от задумки вручить актеру специальную награду.

На церемонии открытия фестиваля было не многолюдно, если говорить о знаменитостях: по красной дорожке прошлись Джулианна Мур, Тильда Суинтон, Шарлотта Генсбур, Хавьер Бардем, Ева Лонгория, держурная по Каннам Виктория Боня, Эль Фэннинг, Селена Гомес и Хлое Севиньи. Наряды Хлое и Селены уже взбудоражили интернет-пользователей, которые наперебой принялась обсуждать все изъяны актрис и «нелепость» их облика. Забыв перед этим взглянуть на собственное отражение в зеркале.

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Селена Гомес

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Ева Лонгория

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Виктория Боня

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Хлое Севиньи

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Виржини Ледуайен

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Тильда Суинтон

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Эль Фэннинг

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур

Канны-2019: Тильда Суинтон, Селена Гомес и Виктория Боня
фото: Джулианна Мур
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