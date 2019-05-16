За Сталина: Ефима Шифрина затравили за участие в фильме Дудя про Колыму

Ефим Шифрин принял участие в съемках документального фильма Юрия Дудя «Колыма - Родина нашего страха», который был опубликован в конце апреля на youtube-канале «вДудь» и собрал более 13 миллионов просмотров. Съемочная группа проехала 2 тысячи километров от Магадана до Якутска, Дудь брал интервью у сотрудников музеев ГУЛАГа, местных жителей и потомков заключенных. Среди собеседников Дудя были дочь конструктора Сергея Королева, который попал на Колыму в 1939 году, и родившийся в Магаданской области Ефим Шифрин, чей отец тоже находился в ссылке.
Рассказавший историю своего отца Шифрин не стал выбирать слова, выражая свою ненависть к Сталину и его режиму. Предсказуемо, на юмориста обрушился шквал критики со стороны сталинистов. О чём артист лаконично сообщил в своём Инстаграме: «Даже за «Люсю» я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько де**ма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя», имея в виду монолог «Алло, Люся», принесший ему популярность в СССР.
Среди общего гула возмущенных голосов, упрекающих артиста в наигранности и отыскавших несоответствия в его рассказе, прозвучали претензии со стороны известного кинопереводчика Дмитрия Пучкова ( aka Гоблин) и военного историка Клима Жукова. Которые не поленились записать 2-часовое разоблачение документалки Дудя.
Гоблин с Жуковым посмеялись над словами Шифрина, назвав его «сыном заживо репрессированного отца», а так же подвергли сомнению невиновность его отца: «Это нормально, что папа любимому сыну не рассказывает о том, чем он занимается в свободную от бухгалтерского дела минуту. Не рассказывает, что «я состоял в связи с каким-нибудь резидентом, которому рассказывал все, что у нас есть, все сливал, а когда меня изловили, то ещё и отмазался». Я не знаю пап, которые детям расскажут такое», — сострил Гоблин.
По мнению Жукова, продолжительная беседа Дудя с Шифриным - грязный прием манипуляции, потому что Шифрин - актёр и умеет давить на жалость: «Это — манипуляция сознанием, потому что Шифрин не понимает, о чем рассказывает. У него есть некий личный опыт, который ему передал папа, которого он любил, как я подозреваю».