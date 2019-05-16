Сергей Полунин рассказал о романе с фигуристкой Еленой Ильиных

Гостями очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали Сергей Полунин и Елена Ильиных - исполнители главных ролей в драматическом балете «Распутин», предпремьерный показ которого состоится 23 мая в Барвихе Лухари Luxury Village. Превозмогая приступы смеха, артисты рассказали о странных обстоятельствах их знакомства и о работе над балетом «Распутин».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, как несложно догадаться, к балету до настоящего времени никакого отношения не имела. А дефицит балерин в России пока не наступил. Иван Ургант не стал делать лишних реверансов и спросил у Сергея напрямую: «В мире много артистов балета, тем не менее, вы выбрали на главную женскую роль олимпийскую чемпионку. «Почему так?» думали мы, пока не стало известно, что вы - пара. И я пытаюсь сейчас понять главное - что было раньше: вы стали парой, или все-таки вы пригласили Лену?»
«Мы начали общаться, но еще не видели друг друга вживую, и я пригласил её в спектакль. Познакомились мы через Инстаграм. Я в первый раз зашел в директ Инстаграма и начал листать сообщения, перед этим я вообще думал закрыть свой профиль в Инстаграме. Листаю-листаю, и вижу линию, я даже не видел, кто это и что это, я просто почувствовал энергию и знал, что я буду с этим человеком. Я знаю, что меня наградила так судьба. У меня был странный 3-месячный период, связанный с Инстаграмом, и когда он закончился, в этот же вечер я нашёл Лену», - рассказал Сергей.
Ничего сверхъестественного Елена Сергею не написала, как выяснилось: «Я просто смотрела фильм «Танцовщик» по совету мамы. Посмотрела, и меня так впечатлила история сильной личности, что я просто решила ему в директ написать «Спасибо за творчество». Я понимаю, насколько важно получать благодарность людям, которые так отдаются творчеству и искусству».
Сергей утверждает, что даже не успел прочесть это сообщение, как почувствовал не только близость, но и острое желание пригласить Елену в спектакль. «Я не хотела, он меня долго уговаривал. Но сначала он мне написал, еще не видя меня ни разу вживую: «Вот есть для тебя роль, хочешь поучаствовать в спектакле?» Я думаю: «Ну это странно немножко».
Первая встреча артистов произошла в Мюнхенском аэропорту: «Я забирал оттуда Лену. Это очень странно было, потому что человека не знаешь, и вот первая встреча. Очень было страшно», - признался Сергей. Впрочем, по заверениям Лены, оба сразу почувствовали душевную близость, и все страхи отступили.