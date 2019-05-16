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«Я прекратила верить в женскую дружбу»: Анна Хилькевич о предательстве

16 мая
2019 год

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16 мая 2019
Анна Хилькевич стала гостьей очередного выпуска youtube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?», где рассказала о недоверии к женщинам, запрете на оскорбления в сети и о том, как стать идеальной женой.

«Я прекратила верить в женскую дружбу»: Анна Хилькевич о предательстве

О комплексах и красоте

«Я всегда была уверена в себе, как в женщине. Мне всегда хватало мужского внимания. Но я никогда не считала себя внешне идеальной и до сих пор не считаю.
Но в жизни я лучше, чем на экране. Тут подключается какое-то обаяние, видимо. Я могу сказать, что я себе внешне начала нравиться после первых родов. Какая-то появилась женская красота, поменялись черты лица, всё стало более мягкое, ну и, наверное, все-таки самоощущение поменялось.
В детстве я носила очки, брекеты, всегда была маленького роста - ну, такой, гадкий утёнок. Но папа всегда говорил: «Ой, ну какие у меня красивые женщины в семье!» Это же очень важно».

О зависимости диапазона амплуа от внешности

«Мне говорили всегда, что у меня коммерческая внешность, еще когда я в 11 классе училась. Немножко такая американизированная. Но тогда это еще были такие годы, когда в бьюти-мейнстриме были все эти автозагары, они придавали определенный вид. Ну и тогда я ощущала, что мне сильно глубокую и серьезную роль не хотят давать».

О женской дружбе

«Меня любили унижать в школе учителя. Какие-то подколки, попытки задеть. У меня по прошествии времени сложилось ощущение, что почти все женщины - су**и. Я прекратила верить в женскую дружбу, у меня нет подруг. Меня предавали подруги. Говорили за моей спиной про меня неприятные вещи. Плюс мама мне всегда капала: «Подруг не подпускай к своему любимому». У неё тоже были какие-то случаи, что моего папу пытались её подруги соблазнить».

В середине апреля Хилькевич поделилась радостной новостью со своими подписчиками в Инстаграме: «Возможно в ближайшее время в Австрии примут закон (в будущем году он вступает в силу) против «проявления ненависти» в сети. Вот бы и у нас такой приняли! Чтобы всякие там несли ответственность за свои дискредитирующие высказывания и хамство, то есть, комментарии, типа «а что? Это мое мнение! Она публичный человек и должна быть готова к этому» больше не зайдут…Рада ли я? Да не то слово». Шихман попросила Анну прокомментировать это высказывание, спросив, действительно ли она выступает против свободы слова, ведь эти инициативы - проявление цензуры, и за любым запретом стоит мера наказания.

«Сложный вопрос, я согласна. Если воспринимать оскорбления и клевету как свободу слова, то я выступаю против такой свободы слова. Ты считаешь, что каждый может оскорблять другого просто так? Я считаю, что надо быть аккуратнее в своих высказываниях. Но я сужу по отношению к себе. Я получаю просто такое сумасшедшее количество негатива и оскорблений просто так, ни за что…Хорошо, может такой закон надо доработать, чтобы люди должны были аргументировать свои высказывания. Просто так людей не обижают. Почему меня называют шлюхой? Вот за шлюху я бы спросила. Надо отвечать за свои слова, правильно?»

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«Я прекратила верить в женскую дружбу»: Анна Хилькевич о предательстве фотографии
«Я прекратила верить в женскую дружбу»: Анна Хилькевич о предательстве фотографии
«Я прекратила верить в женскую дружбу»: Анна Хилькевич о предательстве фотографии
«Я прекратила верить в женскую дружбу»: Анна Хилькевич о предательстве фотографии
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