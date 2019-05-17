Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роберт Де Ниро снялся в рекламе бубликов - и это его лучшая роль за последние несколько лет

17 мая
2019 год

Лайфстайл >>
17 мая 2019
Роберт де Ниро снова сыграл мафиози в новом захватывающем ... рекламном ролике британской компании Warburtons Bread, которая специализируется на производстве хлебобулочных изделий.

Роберт Де Ниро снялся в рекламе бубликов - и это его лучшая роль за последние несколько лет

Реклама так понравилась поклонникам де Ниро, что героя из ролика начали сравнивать с его персонажами из «Однажды в Америке» и «Славных парней». А издание The Guardian и вовсе заявило, что это «лучшая работа Роберта Де Ниро за последние годы».

По сюжету Де Ниро со своей бандой захватывает корпорацию по производству бейглов (американские бублики). Чтобы стать монополистом на рынке, банда Де Ниро крадет партию бейглов и клеит на их упаковки свои этикетки GoodBagels, шрифт которых напоминает лого фильма «Славные парни» 1990 года. Затем гангстеры избавляются от всей продукции Warburtons в супермаркетах и ставят на ее место бейглы под своим брендом.

версия для печати
Ссылки по теме
Заставка из «Игры престолов» стала съедобной
Поиск по меткам
реклама
персоны
Роберт Де Ниро

фотографии >>
Роберт Де Ниро снялся в рекламе бубликов - и это его лучшая роль за последние несколько лет фотографии
Роберт Де Ниро снялся в рекламе бубликов - и это его лучшая роль за последние несколько лет фотографии
Роберт Де Ниро снялся в рекламе бубликов - и это его лучшая роль за последние несколько лет фотографии
Роберт Де Ниро снялся в рекламе бубликов - и это его лучшая роль за последние несколько лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Яйра Абдулаева
14 мая ушла из жизни актриса Яйра Абдулаева.
Земфира Галазова
14 мая ушла из жизни актриса Земфира Галазова.
Владимир Тарасов
10 мая ушёл из жизни актёр Владимир Тарасов.
Игорь Костерин
10 мая ушёл из жизни актёр Игорь Костерин.

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Максим Белбородов
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Ольга Ломоносова
Мария Стерникова
Галина Федотова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Элена Ногерра
Дирк Пэссер
Тина Фей
Владислав Ханьча
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Земля гангстеров
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2017
Капитан семи морей
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Малыш Кид
биография, вестерн, драма
США, 2019
Новая жизнь Аманды
драма
Франция, 2018
Покемон. Детектив Пикачу
приключения, семейное кино, фэнтези
США, Япония, 2019
Танцуй сердцем
драма, музыкальный фильм
Франция, 2019
Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Проклятые
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен