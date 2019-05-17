Роберт Де Ниро снялся в рекламе бубликов - и это его лучшая роль за последние несколько лет

Роберт де Ниро снова сыграл мафиози в новом захватывающем ... рекламном ролике британской компании Warburtons Bread, которая специализируется на производстве хлебобулочных изделий.
Реклама так понравилась поклонникам де Ниро, что героя из ролика начали сравнивать с его персонажами из «Однажды в Америке» и «Славных парней». А издание The Guardian и вовсе заявило, что это «лучшая работа Роберта Де Ниро за последние годы».
По сюжету Де Ниро со своей бандой захватывает корпорацию по производству бейглов (американские бублики). Чтобы стать монополистом на рынке, банда Де Ниро крадет партию бейглов и клеит на их упаковки свои этикетки GoodBagels, шрифт которых напоминает лого фильма «Славные парни» 1990 года. Затем гангстеры избавляются от всей продукции Warburtons в супермаркетах и ставят на ее место бейглы под своим брендом.