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Марат Башаров вышел в свет с Елизаветой Шевырковой после развода

18 мая
2019 год

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18 мая 2019
Накануне Нового года Марат Башаров в состоянии алкогольного опьянения избил свою жену Елизавету Шевыркову. Такая история в семейной жизни актера повторяется второй раз – его бывшая жена, актриса Екатерина Архарова, тоже пострадала от побоев мужа. Через полтора месяца Шевыркова заявила в Инстаграме, что решила забрать ребенка и уйти от мужа. На эту новость Башаров отреагировал весьма резко, но всерьез не воспринял.

Марат Башаров вышел в свет с Елизаветой Шевырковой после развода

В марте стало известно, что супруги официально развелись. Причем, на слушании ни Марат, ни Елизавета не присутствовали – их интересы представляли адвокаты. Однако в телефонном разговоре с изданием Starhit актер настойчиво опровергал информацию о разводе, пока ситуацию не прояснила Елизавета. По ее словам, развод уже оформлен официально. При разводе артист отписал бывшей жене и ребенку свою самую большую жилплощадь. Однако обвинил Елизавету в том, что она шантажировала его заявлением в полицию.

Позже представитель Шевырковой – Нелли Макарова – сообщила, что супругам удалось наладить отношения ради общего ребенка. И неудивительно, ведь на днях Марата и Елизавету видели вместе на концерте группы БИ-2. Супруги хорошо проводили время и делились своими эмоциями в социальных сетях.
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Марат Башаров вышел в свет с Елизаветой Шевырковой после развода фотографии
Марат Башаров вышел в свет с Елизаветой Шевырковой после развода фотографии
Марат Башаров вышел в свет с Елизаветой Шевырковой после развода фотографии
Марат Башаров вышел в свет с Елизаветой Шевырковой после развода фотографии
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