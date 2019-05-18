Марат Башаров вышел в свет с Елизаветой Шевырковой после развода

Накануне Нового года Марат Башаров
в состоянии алкогольного опьянения избил свою жену Елизавету Шевыркову
. Такая история в семейной жизни актера повторяется второй раз – его бывшая жена, актриса Екатерина Архарова
, тоже пострадала от побоев мужа. Через полтора месяца Шевыркова заявила в Инстаграме, что решила забрать ребенка и уйти от мужа
. На эту новость Башаров отреагировал весьма резко
, но всерьез не воспринял.
В марте стало известно, что супруги официально развелись
. Причем, на слушании ни Марат, ни Елизавета не присутствовали – их интересы представляли адвокаты. Однако в телефонном разговоре с изданием Starhit актер настойчиво опровергал информацию о разводе
, пока ситуацию не прояснила Елизавета. По ее словам, развод уже оформлен официально. При разводе артист отписал бывшей жене и ребенку свою самую большую жилплощадь
. Однако обвинил Елизавету в том, что она шантажировала его заявлением в полицию.
Позже представитель Шевырковой – Нелли Макарова – сообщила, что супругам удалось наладить отношения ради общего ребенка. И неудивительно, ведь на днях Марата и Елизавету видели вместе на концерте группы БИ-2. Супруги хорошо проводили время и делились своими эмоциями в социальных сетях.