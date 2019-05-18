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«Быть актрисой иногда опасно для жизни»: Настасья Самбурская рассказала о назойливом поклоннике

18 мая
2019 год

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18 мая 2019
Настасья Самбурская, которая недавно решила приостановить свою актерскую карьеру ради вокальной и со скандалом ушла из театра на Малой Бронной, поделилась историей о назойливом поклоннике. По словам актрисы, он не только преследовал ее, но и покушался на ее жизнь.

«Быть актрисой иногда опасно для жизни»: Настасья Самбурская рассказала о назойливом поклоннике

Актриса не раз признавалась, что болезненно реагирует на комментарии хейтеров в соцсетях. А недавно у Настасьи появились еще и странные поклонники. Один написывал ей пошлости в сети, а другой устроил настоящую слежку за актрисой и даже чуть не нанес ей травму.

«Один «влюбленный» недавно швырнул кирпич в мою машину. Мы ведь не защищены, у нас нет закона, как в Америке, что нельзя приближаться на 50 метров. То есть он бросил камень, испортил машину, а мне говорят: «Если бы он сказал: «Я тебя убью», то это была бы угроза жизни. А так это хулиганство». Ждут, когда убьет... Не знала, что столкнусь с чем-то подобным. Быть актрисой иногда опасно для жизни. Так что охрана — это не выпендреж, а вынужденная мера», - поделилась Самбурская.
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«Быть актрисой иногда опасно для жизни»: Настасья Самбурская рассказала о назойливом поклоннике фотографии
«Быть актрисой иногда опасно для жизни»: Настасья Самбурская рассказала о назойливом поклоннике фотографии
«Быть актрисой иногда опасно для жизни»: Настасья Самбурская рассказала о назойливом поклоннике фотографии
«Быть актрисой иногда опасно для жизни»: Настасья Самбурская рассказала о назойливом поклоннике фотографии
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