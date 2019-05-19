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Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл

19 мая
2019 год

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19 мая 2019
14 мая стартовал 72-й Каннский кинофестиваль, и всё внимание прессы на этой неделе было обращено на то, что происходит на Лазурном берегу. Церемония открытия не поразила разнообразием на красной дорожке, но каждый день в Канны прибывает всё больше знаменитостей. Премьеру фильма французского режиссера Ладжа Ли «Отверженные» почтили своим вниманием Эмбер Хёрд, Тина Кунаки, Карла Бруни и Людивин Санье.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Эль Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Эль Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Джулианна Мур

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Карла Бруни

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Эмбер Хёрд

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Тина Кунаки

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Людвин Санье

Традиционно почетные гости смотра развлекаются на различных вечеринках, устроенных при поддержке дружественных фестивалю брендов. 15 мая на вечеринке, организованной французским изданием Vogue и модным домом Dior, были замечены Моника Белуччи со своим возлюбленным Николасом Лефевром, Белла Хадид, Шейлин Вудли, Ксавье Долан и Педро Альмодовар.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Моника Белуччи и Николас Лефевр

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Белла Хадид

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Педро Альмодовар и Моника Белуччи

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Шейлин Вудли

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Карла Бруни

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Нэнси Грант и Ксавье Долан

16 мая в Каннах состоялась премьера байопика про Элтона Джона «Рокетмен» с Тэроном Эджертоном и Ричардом Мэдденом в главных ролях. Пока Тэрон завязывал Элтону Джону шнурки на ботинках, по красной дорожке прошлись Дита фон Тиз, Приянка Чопра и Ева Лонгория.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Ева Лонгория

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Дита фон Тиз

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Приянка Чопра

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Шейлин Вудли

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Белла Хадид

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Ричард Мэдден

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Тэрон Эджертон

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Элтон Джон

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Джулианна Мур

17 мая в рамках фестиваля состоялась премьера нового фильма Педро Альмодовара «Боль и слава» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. Среди гостей премьеры были замечены Виктория Боня, Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Виктория Боня

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Пенелопа Крус

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Дипика Падуконе

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Росси Де Пальма

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Эмбер Хёрд

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Белла Хадид

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Виржини Ледуайен

Вечером этого же дня в рамках фестиваля прошла традиционная вечеринка, организованная ювелирным домом Chopard, гостями которой стали Анна Нетребко, Эль Фэннинг и Приянка Чопра.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Анна Нетребко с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Дита фон Тиз

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Эль Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Джулианна Мур

18 мая на премьере ленты легендарного французского режиссера Клода Лелуша «Лучшие годы жизни» побывали Энди МакДауэлл, Хелен Миррен и Моника Белуччи.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Хелен Миррен

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Моника Белуччи

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл
фото: Энди МакДауэлл
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