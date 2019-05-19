Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Эль Фэннинг и Энди МакДауэлл

14 мая стартовал 72-й Каннский кинофестиваль, и всё внимание прессы на этой неделе было обращено на то, что происходит на Лазурном берегу.
Церемония открытия не поразила разнообразием на красной дорожке
, но каждый день в Канны прибывает всё больше знаменитостей. Премьеру фильма французского режиссера
Ладжа Ли «Отверженные»
почтили своим вниманием
Эмбер Хёрд
,
Тина Кунаки, Карла Бруни
и
Людивин Санье
.
фото: Эль Фэннинг
фото: Эль Фэннинг
фото: Джулианна Мур
фото: Карла Бруни
фото: Эмбер Хёрд
фото: Тина Кунаки
фото: Людвин Санье
Традиционно почетные гости смотра развлекаются на различных вечеринках, устроенных при поддержке дружественных фестивалю брендов. 15 мая на вечеринке, организованной французским изданием Vogue и модным домом Dior, были замечены
Моника Белуччи
со своим возлюбленным
Николасом Лефевром
,
Белла Хадид
,
Шейлин Вудли
,
Ксавье Долан
и
Педро Альмодовар
.
фото: Моника Белуччи и Николас Лефевр
фото: Белла Хадид
фото: Педро Альмодовар и Моника Белуччи
фото: Шейлин Вудли
фото: Карла Бруни
фото: Нэнси Грант и Ксавье Долан
16 мая в Каннах состоялась премьера байопика про
Элтона Джона «Рокетмен»
с
Тэроном Эджертоном
и
Ричардом Мэдденом
в главных ролях. Пока
Тэрон завязывал Элтону Джону шнурки на ботинках
, по красной дорожке прошлись
Дита фон Тиз
,
Приянка Чопра
и
Ева Лонгория
.
фото: Ева Лонгория
фото: Дита фон Тиз
фото: Приянка Чопра
фото: Шейлин Вудли
фото: Белла Хадид
фото: Ричард Мэдден
фото: Тэрон Эджертон
фото: Элтон Джон
фото: Джулианна Мур
17 мая в рамках фестиваля состоялась премьера нового фильма
Педро Альмодовара «Боль и слава»
с
Пенелопой Крус
и
Антонио Бандерасом
в главных ролях. Среди гостей премьеры были замечены
Виктория Боня
,
Паулина Андреева
и
Фёдор Бондарчук
.
фото: Федор Бондарчук и Паулина Андреева
фото: Виктория Боня
фото: Пенелопа Крус
фото: Антонио Бандерас и Николь Кемпел
фото: Дипика Падуконе
фото: Росси Де Пальма
фото: Эмбер Хёрд
фото: Белла Хадид
фото: Виржини Ледуайен
Вечером этого же дня в рамках фестиваля прошла традиционная вечеринка, организованная ювелирным домом Chopard, гостями которой стали
Анна Нетребко
,
Эль Фэннинг
и
Приянка Чопра
.
фото: Анна Нетребко с мужем
фото: Дита фон Тиз
фото: Эль Фэннинг
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас
фото: Джулианна Мур
18 мая на премьере ленты легендарного французского режиссера
Клода Лелуша «Лучшие годы жизни»
побывали
Энди МакДауэлл
,
Хелен Миррен
и
Моника Белуччи
.
фото: Хелен Миррен
фото: Моника Белуччи
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас фото: Энди МакДауэлл