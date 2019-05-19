«Обычно доверяюсь Вселенной»: Сергей Полунин о Распутине и о встрече с Еленой Ильиных

Недавно стало известно
, что звезда балета и начинающий актёр Сергей Полунин
и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных
нашли друг друга на просторах Инстаграма. Не зная Елену лично, Сергей, во-первых, тут же почувствовал вибрации, а во-вторых, предложил ей роль в балете «Распутин». Ссылаясь на доверие Вселенной, мощную силу Энергии и сигналы из Космоса, Сергей рассказал журналу «Hello!» о работе над балетом и о встрече с Еленой.
О балете «Распутин»
«Два года назад мы познакомились с японским хореографом Юкой Ойши и сделали наш первый совместный балет Sacre. Поставить "Распутина" было скорее ее идеей, не моей. Юка изучила мате- риал - все, что связано с жизнью Распутина и российской историей того времени. Конечно, все охватить и передать на сцене невозможно. То, что она поставила, - это ее личный взгляд, то, как она эту историю прочувствовала. И это очень правильный, классный подход. Я называю это связью с Космосом. Она ищет пути, решения - и ей информация по каким-то каналам приходит. Поэтому у нее каждое движение продумано, все имеет объяснение, почему так, а не иначе. Не просто хореография ради хореографии.
Команда, как и в Sacre, интернациональная. Царевича Алексея будет танцевать мальчик из Сербии Джордже Каленич, датчанин Йохан Кобборг сыграет князя Феликса Юсупова, а Алексей Любимов - императора Николая II. Лена выступит в роли супруги Николая II, императрицы Александры Федоровны. Музыку для балета написал Кирилл Рихтер, сценографом стал чех Отто Бубеничек, а художником по костюмам - Ульяна Сергеенко».
О работе над ролью Распутина
«Я ничего специально не читал, никогда так не делаю. Обычно доверяюсь Вселенной. Это идет не от рассудка, а от ощущений. Весь наш мир состоит из энергии. Она в меня в какой-то момент входит - и я начинаю чувствовать персонажа. Но если говорить об отношении, то для меня Распутин - положительный герой».
О том, как научить фигуристку танцевать в балете
«Танец - это энергия. Я, например, люблю в спектакле вдруг остановиться и стоять неподвижно, но музыка звучит, и зрители думают, что это и есть танец. Энергетически это очень сильная штука… У Лены совсем другой язык танца. Не балетный. У балетных он более зажатый. Они же учатся по позициям: первая, потом вторая, третья - и вот ты уже в жестких рамках. А у нее зажатости нет. У нее руки свободно двигаются. К тому же роль императрицы Лене подходит. Я визуально примерно такой себе героиню и представлял, у меня сразу картинка сложилась».
О критике
Я нормально отношусь к критике. Меня она даже забавляет. Но вот как это все переживёт Лена? После премьеры в «Барвихе Luxury Village» мы везем «Распутина» в Лондон, где любят ругать все, что не их. А в нашем случае так много поводов для атак: во-первых - русские; во-вторых - я; в-третьих - небалетный человек в балете.
О первой встрече с Еленой «вживую»
«Мы встретились в Мюнхене: я танцевал там Спартака, а Лена из Мексики летела через Мюнхен. И вот она прилетела. Я её никогда не видел вживую, но мы уже практически были в отношениях. Это, знаете, так дельфины коммуницируют друг с другом. Я читал, что дельфин может на 500 километров послать сигнал, что любит. Причем он может выбрать, чтобы этот сигнал приняла вся стая или только одна самка. И если принимает одна, она радуется, а стая смотрит на нее и не понимает, чему та радуется. Это вот единственное нормальное объяснение, которое я могу себе дать. Было страшно первый раз встретиться, но, когда встретились, сразу стало легко. Думаю, если ты словно плывешь по течению - значит, это правильный путь».
О любви к природе
«Мне кажется, важно понимать, что все живое вокруг - частичка тебя. Лена недавно нашла паука на льду. Она всех остановила, чтобы его вынести. Я, если в море захожу и вижу жучка в воде, обязательно его вынесу. Бывают люди добрые - добрые к людям, но они могут не задумываясь убить насекомое. Значит, у них еще нет понимания, что в каждой самой мелкой букашке тоже Бог, как и в тебе, и нужно ее любить, как и себя. Вот у Лены такое понимание есть».
О себе
«Я абсолютно под влиянием планет, энергий. Вот что почувствую, таким и буду. Но если что-то делаю, то выкладываюсь на 100 процентов. Не могу ничего делать вполноги. Я перфекционист, хотя обожаю хаос: когда всё вокруг летит кувырком, я концентрируюсь. Могу опоздать на репетицию, но, если работаю, я работаю на полную катушку».