Следствие нашло виновного в смерти Дмитрия Марьянова

Актёра Дмитрия Марьянова
, скончавшегося 15 октября 2017 года в стенах реабилитационного центра «Феникс», можно было спасти. К такому выводу пришли следователи, более года изучавшие обстоятельства смерти актёра. В процессе следствия были допрошены более 50 свидетелей, проводились обыски и экспертизы, в результате которых следствие выдвинуло обвинения против главы реабилитационного центра Оксаны Богдановой
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Причиной смерти артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены, который привел к массивной кровопотере. Этого можно было избежать, если бы Дмитрию была своевременно оказана медицинская помощь. Глава реабилитационного центра, в котором находился актёр, отдавала персоналу указания вводить Марьянову сильнодействующие лекарственные средства, которые могли быть назначены только врачом. В день смерти Марьянова обвиняемая запретила сотрудникам центра вызывать бригаду скорой помощи, несмотря на жалобы артиста на плохое самоувствие. Богдановой будут предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека» и «оставлении в опасности». Богдановой грозит до шести лет тюремного заключения.
«По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение, с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока, сохранение его жизни было бы возможным»
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