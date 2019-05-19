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Следствие нашло виновного в смерти Дмитрия Марьянова

19 мая
2019 год

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19 мая 2019
Актёра Дмитрия Марьянова, скончавшегося 15 октября 2017 года в стенах реабилитационного центра «Феникс», можно было спасти. К такому выводу пришли следователи, более года изучавшие обстоятельства смерти актёра. В процессе следствия были допрошены более 50 свидетелей, проводились обыски и экспертизы, в результате которых следствие выдвинуло обвинения против главы реабилитационного центра Оксаны Богдановой.

Следствие нашло виновного в смерти Дмитрия Марьянова

Причиной смерти артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены, который привел к массивной кровопотере. Этого можно было избежать, если бы Дмитрию была своевременно оказана медицинская помощь. Глава реабилитационного центра, в котором находился актёр, отдавала персоналу указания вводить Марьянову сильнодействующие лекарственные средства, которые могли быть назначены только врачом. В день смерти Марьянова обвиняемая запретила сотрудникам центра вызывать бригаду скорой помощи, несмотря на жалобы артиста на плохое самоувствие. Богдановой будут предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека» и «оставлении в опасности». Богдановой грозит до шести лет тюремного заключения.

«По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение, с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока, сохранение его жизни было бы возможным», — цитирует источник ТАСС.
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Следствие нашло виновного в смерти Дмитрия Марьянова фотографии
Следствие нашло виновного в смерти Дмитрия Марьянова фотографии
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