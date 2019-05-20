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Дозор окончен: Эмилия Кларк жалеет, что ее отец не увидит финал «Игры престолов»

20 мая
2019 год

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20 мая 2019
В преддверии выхода финальной серии «Игры престолов» исполнительница роли Дейнерис Таргариен – актриса Эмилия Кларкопубликовала на своей странице в Инстаграме трогательный пост, в котором она попрощалась со своей героиней и с сериалом.

Дозор окончен: Эмилия Кларк жалеет, что ее отец не увидит финал «Игры престолов»

«Поиск слов для этого сообщения оставил меня в подавленном состоянии, поскольку я хочу сказать очень многое. Но даже это ничто по сравнению с тем, что для меня значит это шоу и Дени. Глава под названием «Мать драконов» заняла всю мою взрослую жизнь, и все мое сердце. Я потела в пламени драконьего огня, пролила много слез о тех, кто рано покинул нашу семью и выжала из себя все, чтобы сыграть Кхалиси», - написала Эмилия.

Также Кларк призналась, что ей хотелось бы, чтобы ее отец увидел финал сериала. Но, увы, он ушел из жизни в 2016 году.

Дозор окончен: Эмилия Кларк жалеет, что ее отец не увидит финал «Игры престолов»

«Игра престолов» сформировала меня как женщину, как актрису и как человека. Мне жаль, что мой дорогой отец не увидит, каких высот мы достигли. Но вам, дорогие фанаты, я должна так много - за ваш пристальный взгляд на то, что мы сделали, и на то, что я сделала с персонажем, который уже был в сердцах многих, прежде чем я надела платиновый парик. Без вас нет нас. И теперь наш дозор окончен».
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Дозор окончен: Эмилия Кларк жалеет, что ее отец не увидит финал «Игры престолов» фотографии
Дозор окончен: Эмилия Кларк жалеет, что ее отец не увидит финал «Игры престолов» фотографии
Дозор окончен: Эмилия Кларк жалеет, что ее отец не увидит финал «Игры престолов» фотографии
Дозор окончен: Эмилия Кларк жалеет, что ее отец не увидит финал «Игры престолов» фотографии
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