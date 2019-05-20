Анна Хилькевич снялась в своём клипе вместе с дочерьми

Звезда сериала «Универ»Анна Хилькевич выпустила клип вместе с певицей Ритой Дакотой и блогером Оксаной Дмитровой. Этих известных личностей объединило то, что они являются мамами – их творение так и называется «Мамы не из рекламы».
«МАМА. Пожалуй, это самое важное, что есть для нас... что есть для наших детей... Дети- счастье. Дети- наше все! Абсолютная, безусловная любовь навсегда и вопреки всему, и этим видео мы хотим поддержать всех мам! Ведь всех нас объединяет одно и то же - наши дети... И ведь в этом деле уже совсем не важно, популярна ты или нет. Совместно Ритой Дакотой и Оксаной Дмитровой мы создали для каждой из вас это музыкальное видео, в котором мы настоящие! Просто мамы! С нашими малышами, конечно. И, да, каждая мама свою партию исполняла сама. Так что, ждите скоро мой сольный концерт в Олимпийском», - написала актриса.