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Анна Хилькевич снялась в своём клипе вместе с дочерьми

20 мая
2019 год

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20 мая 2019
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич выпустила клип вместе с певицей Ритой Дакотой и блогером Оксаной Дмитровой. Этих известных личностей объединило то, что они являются мамами – их творение так и называется «Мамы не из рекламы».

Анна Хилькевич снялась в своём клипе вместе с дочерьми

Сегодня Хилькевич обнародовала в Инстаграме фрагмент клипа, где она снялась вместе со своими двумя дочками – Арианной и Машей.

«МАМА. Пожалуй, это самое важное, что есть для нас... что есть для наших детей... Дети- счастье. Дети- наше все! Абсолютная, безусловная любовь навсегда и вопреки всему, и этим видео мы хотим поддержать всех мам! Ведь всех нас объединяет одно и то же - наши дети... И ведь в этом деле уже совсем не важно, популярна ты или нет. Совместно Ритой Дакотой и Оксаной Дмитровой мы создали для каждой из вас это музыкальное видео, в котором мы настоящие! Просто мамы! С нашими малышами, конечно. И, да, каждая мама свою партию исполняла сама. Так что, ждите скоро мой сольный концерт в Олимпийском», - написала актриса.

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Анна Хилькевич снялась в своём клипе вместе с дочерьми фотографии
Анна Хилькевич снялась в своём клипе вместе с дочерьми фотографии
Анна Хилькевич снялась в своём клипе вместе с дочерьми фотографии
Анна Хилькевич снялась в своём клипе вместе с дочерьми фотографии
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