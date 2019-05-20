Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве

Через две неделе состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
. На днях в Москву прибыли продюсеры картины Саймон Кинберг
и Хатч Паркер
вместе с актерами Джеймсом Макэвоем
и Джессикой Честейн
, чтобы рассказать российским зрителям о новой части франшизы.
В воскресенье вечером Джеймс и Джессика отправились на прогулку по центру российской столицы, сделали несколько фотографий на Красной площади и вместе с Саймоном и Хатчем пробовали блюда русской кухни в ресторане «Dr. Живаго».
На следующий день они провели пресс-конференцию. К этому мероприятию Джессика оказалась готова лучше остальных – она выучила фразы на русском языке: «Привет»
и «Я тебя люблю»
. Также она поделилась впечатлениями от поездки в московском метро. По словам актрисы, более красивого метро она еще не видела.
Джеймс в беседе с прессой признался, что его герой – профессор Чарльз Ксавье – в этой части франшизы проявит себя не с лучшей стороны. А также рассказал, что, если бы ему не досталась эта роль, он был бы не против сыграть Хэнка, который превращается в синего зверя.
Кстати, актеры успели не только пообщаться с журналистами, но и поучаствовать в шоу «Вечерний Ургант». В скором времени в эфире Первого канала выйдет программа со звездами новых «Людей Икс».