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Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве

20 мая
2019 год

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20 мая 2019
Через две неделе состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Темный Феникс». На днях в Москву прибыли продюсеры картины Саймон Кинберг и Хатч Паркер вместе с актерами Джеймсом Макэвоем и Джессикой Честейн, чтобы рассказать российским зрителям о новой части франшизы.

Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве

В воскресенье вечером Джеймс и Джессика отправились на прогулку по центру российской столицы, сделали несколько фотографий на Красной площади и вместе с Саймоном и Хатчем пробовали блюда русской кухни в ресторане «Dr. Живаго».

Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве

На следующий день они провели пресс-конференцию. К этому мероприятию Джессика оказалась готова лучше остальных – она выучила фразы на русском языке: «Привет» и «Я тебя люблю». Также она поделилась впечатлениями от поездки в московском метро. По словам актрисы, более красивого метро она еще не видела.

Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве

Джеймс в беседе с прессой признался, что его герой – профессор Чарльз Ксавье – в этой части франшизы проявит себя не с лучшей стороны. А также рассказал, что, если бы ему не досталась эта роль, он был бы не против сыграть Хэнка, который превращается в синего зверя.

Кстати, актеры успели не только пообщаться с журналистами, но и поучаствовать в шоу «Вечерний Ургант». В скором времени в эфире Первого канала выйдет программа со звездами новых «Людей Икс».
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персоны
Саймон КинбергДжеймс МакэвойДжессика Честейн
фильмы
Люди Икс: Тёмный феникс

фотографии >>
Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве фотографии
Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве фотографии
Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве фотографии
Джессика Честейн и Джеймс Макэвой прогулялись по Москве фотографии
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