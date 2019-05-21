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Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность

21 мая
2019 год

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21 мая 2019
Вчера на ТНТ состоялась премьера первого инклюзивного сериала «Толя-Робот». Главную роль в проекте сыграл Александр Паль. Его герой – парень с бионическими протезами ног и рук становится настоящим супергероем для своего дома. Он приходит на помощь своим соседям и борется с несправедливостью в лице местных властей.

Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность

Примечательно, что для участия в сериале пригласили Константина Дебликова, парня с бионическими протезами рук. Он консультировал сценаристов и дублировал Александра в сценах крупного плана.

Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность

17 мая состоялся показ сериала «Толя-Робот» в штаб-квартире Паралимпийского комитета в Москве. Проект представили Александр Паль, сценаристы сериала Николай Куликов и Константин Майер и продюсер Сергей Корнихин.

Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность

Паль рассказал зрителям, с какими сложностями он столкнулся во время съемок, а также признался, что в детстве у него была инвалидность.

«Имитировать походку иногда было тяжело, в том числе и с физической стороны. Но на площадке всегда был Костя Дебликов, который мне помогал, подсказывал, как я выгляжу в кадре, просил еще один дубль, если что-то казалось ему неубедительным. В школе я учился вместе с детьми с ограниченными возможностями, правда, классу к третьему у меня мою инвалидность по искривлению позвоночника отобрали. Могу сказать, что в нашем классе между пацанами не было различий. Мой друг с тяжелой болезнью сначала ходил, опираясь на стену, а потом, со временем, уже стал помогать», - поделился актер.

Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность

Сценарист проекта Николай Куликов рассказал, как родилась идея сериала.

«Мы с Алексеем Нужным нашли прогноз технического директора Google и футуролога Рэя Курцвейла о том, что нас ждет в будущем. В прогнозе говорилось, что индустрия протезирования развернется до невероятных масштабов, протезы будут доступнее и дешевле, а люди с инвалидностью получат такие же возможности, как и все остальные люди. Мы стали изучать тему, познакомились с ампутантами и с врачами, которые занимаются протезированием. Мы столкнулись с болью, но также и с огромной силой, с невероятной, мощной волей к жизни. Люди, которые пережили протезирование, осознали, что теперь они могут все. Эту эмоцию - «ты можешь все» - мы и захотели передать в нашей истории. Кстати, люди с инвалидностью, с которыми мы беседовали - очень остроумные. Они шутили над собой так, что мы смущались, ведь мы думали, что так нельзя», - рассказал Куликов.
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Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность фотографии
Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность фотографии
Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность фотографии
Александр Паль рассказал, что в детстве у него была инвалидность фотографии
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