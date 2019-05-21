Ева Мендес рассказала, как они с Райаном Гослингом воспитывают дочерей

45-летняя Ева Мендес
и ее 38-летний супруг Райан Гослинг
вместе уже около восьми лет, у них подрастают две дочери – четырехлетняя Эсмеральда и Амада, которой всего два года. Супруги не любят делиться подробностями личной жизни, однако недавно Ева в интервью изданию The Talk рассказала о том, как с Райаном воспитывают своих детей.
Актриса призналась, что старается научить девочек своему родному испанскому языку.
«Я - кубинка, и мы с Райаном с детства пытаемся учить девочек испанскому. Это оказалось куда сложнее, чем я думала! Я говорю им что-то по-испански, и они это понимают и повторяют. Безусловно, это очень мило, однако технически это не совсем испанский, а смесь испанского и английского. В итоге они часто строят предложения, смешивая слова сразу из двух языков, что не очень хорошо»
, - поделилась Мендес.
Сама Ева свободно говорит на английском и испанском благодаря своим родителям. Актриса родилась в Майами в семье кубинских эмигрантов, а детство провела в Лос-Анджелесе.
Не так давно в беседе с журналистами издания Women's Health актриса призналась, что не планировала иметь детей, пока не встретила Райана Гослинга.
«Он появился в моей жизни, и все изменилось. Я влюбилась, и тогда это приобрело смысл. Я захотела не просто детей, я захотела детей именно от него. Для Райана это было довольно специфично»
.