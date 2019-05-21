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На Арнольда Шварценеггера напали в Африке

21 мая
2019 год

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21 мая 2019
71-летний актер Арнольд Шварценеггер приехал в ЮАР на ежегодные соревнования по бодибилдингу Arnold Classic Africa. Во время автограф-сессии неожиданно неизвестный подбежал к нему сзади и ударил двумя ногами в спину, отчего актер чуть не упал.



Нападавшего оперативно задержали, но Шварценеггер сказал, чтобы охранники отпустили парня. После чего он продолжил общение с фанатами. Позже актер с иронией прокомментировал эту ситуацию в твиттере.

На Арнольда Шварценеггера напали в Африке

«Спасибо за ваше беспокойство, но волноваться не о чем. Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мою трансляцию в Snapchat», - написал актер.

Напомним, в прошлом году Шварценеггер перенес сложную операцию на сердце, и такой «прием» был весьма опасен для него. Однако он не стал выдвигать обвинения против нападавшего и объяснил свою позицию так:

«Хотя многие просили меня выдвинуть обвинения против этого человека, я этого делать не буду. Надеюсь, что он сделает правильные выводы из происшедшего. Я даже не хочу тратить время, обсуждая эту историю. И обращаюсь ко всем с просьбой: перестаньте распространять по Сети видеозапись этой сцены. Ведь этим вы только делаете одолжение этому парню, который таким способом хотел прославиться. Вместо этого, я вас попрошу - лучше делитесь видео, на которых я запечатлел, как тренируются молодые талантливые спортсмены из ассоциации Arnold Sports!».
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На Арнольда Шварценеггера напали в Африке фотографии
На Арнольда Шварценеггера напали в Африке фотографии
На Арнольда Шварценеггера напали в Африке фотографии
На Арнольда Шварценеггера напали в Африке фотографии
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