На Арнольда Шварценеггера напали в Африке

71-летний актер Арнольд Шварценеггер приехал в ЮАР на ежегодные соревнования по бодибилдингу Arnold Classic Africa. Во время автограф-сессии неожиданно неизвестный подбежал к нему сзади и ударил двумя ногами в спину, отчего актер чуть не упал.
«Спасибо за ваше беспокойство, но волноваться не о чем. Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мою трансляцию в Snapchat», - написал актер.
«Хотя многие просили меня выдвинуть обвинения против этого человека, я этого делать не буду. Надеюсь, что он сделает правильные выводы из происшедшего. Я даже не хочу тратить время, обсуждая эту историю. И обращаюсь ко всем с просьбой: перестаньте распространять по Сети видеозапись этой сцены. Ведь этим вы только делаете одолжение этому парню, который таким способом хотел прославиться. Вместо этого, я вас попрошу - лучше делитесь видео, на которых я запечатлел, как тренируются молодые талантливые спортсмены из ассоциации Arnold Sports!».