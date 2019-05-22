«Куда смотрели режиссеры?»: Юлия Пересильд об отказе сыграть Пугачеву

В 2014 году к 65-му юбилею Аллы Борисовны Пугачёвой
её бывший муж Александр Стефанович
выпустил сериал, посвященный жизни, пожалуй, самой известной российской певицы. Главную роль в 12-серийной картине под названием «Кураж»
сыграла Александра Волкова
, тогда как первоначально играть ее должна была Юлия Пересильд
, которая, к удивлению многих, от предложения стать Примадонной отказалась.
«Мне присылали сценарий… Но я отказалась от этой истории
, - рассказала Пересильд. - Я не верю, что кто-то мог сделать Пугачёву звездой. Никто из ее окружения, из любимых людей, её мужей. Только она сама! А играть придуманную легенду я бы не смогла. Это нечестно и против моей совести. Пугачёва — сама невероятная актриса. И для меня большое удивление, почему она не сыграла в кино какие-то серьезные, большие драматические роли. Куда смотрели режиссёры?
»
24 и 25 апреля 2019 года Юлия среди прочих артистов выступила на сцене «Гоголь-центра»
в песенном спектакле «Наша Алла», посвященном 70-летнему юбилею Пугачевой.
«У нас с музыкантами был блок из трёх песен, одну из которых — «Ты не стал судьбой» — я исполнила вместе со своим однокурсником и кумом Пашей Акимкиным
, - вспоминает об этом событии Пересильд. - Спектакль удалённо ставил Кирилл Серебренников, мы снимали номера, отправляли ему видео, он присылал свои комментарии. Конечно, между собой мы обсуждали нашу общую мечту: вот бы в день премьеры Кирилл был вместе с нами. И тут появилась новость, что его отпустили под подписку. Лично для меня это главное событие года, потому что Кирилл — очень близкий мне человек. Именно он когда-то доверил никому не известной Юле Пересильд роль в своем спектакле «Figaro. События одного дня», на одной сцене с Женей Мироновым, Лией Ахеджаковой... Поэтому, безусловно, Кирилл, который в меня поверил, — важная часть моей жизни. И это было счастьем, когда и он, и Алла Борисовна пришли на премьеру
».
В 2015 году состоялась премьера многосерийного фильма «Людмила Гурченко»
, где Юлия Пересильд сыграла другую великую российскую эстрадную певицу и актрису - саму Гурченко
.