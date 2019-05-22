Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гоша Куценко нашел мужа Олесе Судзиловской

22 мая
2019 год

Лайфстайл >>
22 мая 2019
20 мая российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская отметила 45-й день рождения. В тот же день посчастливилось родиться и двум отечественным актерам - Гоше Куценко и Алексею Гуськову, - которые по стечению обстоятельств сыграли большую роль в жизни артистки.

Гоша Куценко нашел мужа Олесе Судзиловской

«Алексей Гуськов стал партнером и наставником в одной из моих любимых работ в кино — картине «Мусорщик» Георгия Шенгелия, - рассказала Судзиловская в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены). - А за руку Гоши Куценко я пришла в картину, ставшей культовым фильмом того времени, «Мама, не горюй!» Но и это еще не все. Уже позже я стану бесконечно благодарной Гоше за знакомство с мужчиной моей жизни, отцом моих сыновей. Мальчики, счастливыми будьте, здоровыми, востребованными, мои драгоценные! Мои майские, с днем рождения нас!»

Куценко познакомил Олесю с бизнесменом Сергеем Дзебанем, за которого та вышла замуж в 2009 году. Пара воспитывает двоих сыновей - 10-летнего Артема и 3-летнего Майка. По признанию Судзиловской, муж во всем её поддерживает и позволяет творчески развиваться, не заботясь о финансах.

«Серёжа никогда не навязывает свое мнение, - рассказала актриса. - Я могу ему рассказать о поступившем предложении, могу спросить: «Что ты по этому поводу думаешь?» Сергей всегда за творчество. Я благодарна ему за возможность думать не о том, что я буду завтра есть, а только о том, что я сегодня буду играть. И вообще, его юмор позволяет нам смотреть на возникающие время от времени трудности легко. Сами понимаете, как может пошутить выпускник мединститута, прошедший армию, горячие точки, Россию 90-х и женившийся на Судзиловской».
версия для печати
Ссылки по теме
Малахов, Киркоров, Федункив и Судзиловская снялись в новом клипе Николая Баскова
Поиск по меткам
любовьоткровение
персоны
Алексей ГуськовГоша КуценкоОлеся Судзиловская
фильмы
Мама, не горюй!Мусорщик

фотографии >>
Гоша Куценко нашел мужа Олесе Судзиловской фотографии
Гоша Куценко нашел мужа Олесе Судзиловской фотографии
Гоша Куценко нашел мужа Олесе Судзиловской фотографии
Гоша Куценко нашел мужа Олесе Судзиловской фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юри Аарма
21 мая трагически погиб актёр Юри Аарма.

День рождения >>

Сергей Векслер
Николай Гринько
Сергей Иванов
Елизавета Олиферова
Николай Олялин
Алина Сандрацкая
Пётр Соболевский
Анастасия Уколова
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Джиннифер Гудвин
Мэгги Кью
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Пол Уинфилд
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Ядовитая роза
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен