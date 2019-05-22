Гоша Куценко нашел мужа Олесе Судзиловской

20 мая российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская
отметила 45-й день рождения. В тот же день посчастливилось родиться и двум отечественным актерам - Гоше Куценко
и Алексею Гуськову,
- которые по стечению обстоятельств сыграли большую роль в жизни артистки.
«Алексей Гуськов стал партнером и наставником в одной из моих любимых работ в кино — картине «Мусорщик» Георгия Шенгелия
, - рассказала Судзиловская в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены). - А за руку Гоши Куценко я пришла в картину, ставшей культовым фильмом того времени, «Мама, не горюй!» Но и это еще не все. Уже позже я стану бесконечно благодарной Гоше за знакомство с мужчиной моей жизни, отцом моих сыновей. Мальчики, счастливыми будьте, здоровыми, востребованными, мои драгоценные! Мои майские, с днем рождения нас!»
Куценко познакомил Олесю с бизнесменом Сергеем Дзебанем, за которого та вышла замуж в 2009 году. Пара воспитывает двоих сыновей - 10-летнего Артема и 3-летнего Майка. По признанию Судзиловской, муж во всем её поддерживает и позволяет творчески развиваться, не заботясь о финансах.
«Серёжа никогда не навязывает свое мнение
, - рассказала актриса. - Я могу ему рассказать о поступившем предложении, могу спросить: «Что ты по этому поводу думаешь?» Сергей всегда за творчество. Я благодарна ему за возможность думать не о том, что я буду завтра есть, а только о том, что я сегодня буду играть. И вообще, его юмор позволяет нам смотреть на возникающие время от времени трудности легко. Сами понимаете, как может пошутить выпускник мединститута, прошедший армию, горячие точки, Россию 90-х и женившийся на Судзиловской
».