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«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин

22 мая
2019 год

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22 мая 2019
На днях голливудская актриса Джессика Альба приняла участие в форуме о здоровом образе жизни In Goop Health в Лос-Анджелесе. В интервью Гвинет Пэлтроу она заявила, что в начале карьеры ей пришлось перестать есть, чтобы похудеть и не привлекать внимание мужчин своими соблазнительными формами.

«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин

«Меня воспитывали родители с консервативными взглядами, поэтому мне было стыдно за проявление чрезмерного интереса со стороны мужчин, - призналась Альба. - Я практически перестала есть, стала походить на мальчика-сорванца — все, чтобы не ловить на себе взгляды противоположного пола. В Голливуде на тебя действительно охотятся. Мужчины видят молодую девушку, постоянно хотят прикасаться к ней или вести разговоры на неуместные темы. Они думают, что им позволено вести себя агрессивно по отношению к тебе. Мне пришлось создать себе более жесткую оболочку. Я стала очень сознательной еще до работы в Голливуде, поскольку у меня консервативная семья. Родные следили даже за тем, какую одежду я ношу. Моя мама говорила: "У тебя женственное тело, и люди не понимают, что тебе всего лишь 12 лет!"».

Впервые Джессика появилась на экране в приключенческой комедии «Затерянный лагерь» Джонатана Принца в возрасте 12 лет. В 2008 году актриса вышла замуж за продюсера Кэша Уоррена. Сейчас пара воспитывает троих детей. По признанию Альбы, рождение первого ребенка позволило ей пересмотреть взгляды на свое тело.

«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин

«После рождения дочери я поняла: "О, так вот для чего предназначена моя грудь! Чтобы накормить ребенка!", - вспоминает звезда. - Тогда я наконец-то приняла свое тело и перестала стыдиться себя».
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«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин фотографии
«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин фотографии
«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин фотографии
«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин фотографии
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