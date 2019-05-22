«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин

На днях голливудская актриса Джессика Альба
приняла участие в форуме о здоровом образе жизни In Goop Health в Лос-Анджелесе. В интервью Гвинет Пэлтроу
она заявила, что в начале карьеры ей пришлось перестать есть, чтобы похудеть и не привлекать внимание мужчин своими соблазнительными формами.
«Меня воспитывали родители с консервативными взглядами, поэтому мне было стыдно за проявление чрезмерного интереса со стороны мужчин
, - призналась Альба. - Я практически перестала есть, стала походить на мальчика-сорванца — все, чтобы не ловить на себе взгляды противоположного пола. В Голливуде на тебя действительно охотятся. Мужчины видят молодую девушку, постоянно хотят прикасаться к ней или вести разговоры на неуместные темы. Они думают, что им позволено вести себя агрессивно по отношению к тебе. Мне пришлось создать себе более жесткую оболочку. Я стала очень сознательной еще до работы в Голливуде, поскольку у меня консервативная семья. Родные следили даже за тем, какую одежду я ношу. Моя мама говорила: "У тебя женственное тело, и люди не понимают, что тебе всего лишь 12 лет!"
».
Впервые Джессика появилась на экране в приключенческой комедии «Затерянный лагерь» Джонатана Принца
в возрасте 12 лет. В 2008 году актриса вышла замуж за продюсера Кэша Уоррена
. Сейчас пара воспитывает троих детей. По признанию Альбы, рождение первого ребенка позволило ей пересмотреть взгляды на свое тело.
«После рождения дочери я поняла: "О, так вот для чего предназначена моя грудь! Чтобы накормить ребенка!
", - вспоминает звезда. - Тогда я наконец-то приняла свое тело и перестала стыдиться себя
».