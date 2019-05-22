Кантемир Балагов вошёл в список Forbes

Российское издание всемирно известного финансово-экономического журнала Forbes впервые в своей истории составило список самых перспективных россиян до 30 лет, куда вошли 30 человек из 10 категорий от музыки и кино до киберспорта, социальных практик и новых медиа. В рейтинг попал 27-летний режиссер Кантемир Балагов, обладатель приза ФИПРЕССИ за фильм «Теснота» на Каннском кинофестивале 2017 года. Его второй полнометражный фильм «Дылда» также был показан на Лазурном берегу в этом году в программе «Особый взгляд».
фото: Кантемир Балагов
В топ-30 также попали певица Монеточка, телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, футболист Александр Головин, актёр Александр Молочников (категория «Искусство») и другие.
Отбор осуществляло компетентное жюри, в состав которого вошли генеральный директор «Мегафон» Геворк Вермишян, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger Анна-Мария Тренева, руководитель департамента новых продуктов «Яндекс» Дмитрий Степанов, председатель совета директоров Ward Howell Георгий Абдушелишвили, партнер McKinsey Яков Сергиенко, профессор «Сколтех» Артем Оганов и директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева. Критериями послужили признание в профессиональном сообществе и известность на всероссийском и мировом уровнях, достигнутые до 30 лет.