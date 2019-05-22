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Кантемир Балагов вошёл в список Forbes

22 мая
2019 год

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22 мая 2019
Российское издание всемирно известного финансово-экономического журнала Forbes впервые в своей истории составило список самых перспективных россиян до 30 лет, куда вошли 30 человек из 10 категорий от музыки и кино до киберспорта, социальных практик и новых медиа. В рейтинг попал 27-летний режиссер Кантемир Балагов, обладатель приза ФИПРЕССИ за фильм «Теснота» на Каннском кинофестивале 2017 года. Его второй полнометражный фильм «Дылда» также был показан на Лазурном берегу в этом году в программе «Особый взгляд».

Кантемир Балагов вошёл в список Forbes
фото: Кантемир Балагов

В топ-30 также попали певица Монеточка, телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, футболист Александр Головин, актёр Александр Молочников (категория «Искусство») и другие.

Среди номинантов в категории «Музыка и кино» также отметились актёры Александр Горчилин, Алексей Смирнов и Мария Фомина, а в категории «Искусство» актриса и режиссёр Алиса Кретова.

Кантемир Балагов вошёл в список Forbes
фото: Александр Горчилин

Отбор осуществляло компетентное жюри, в состав которого вошли генеральный директор «Мегафон» Геворк Вермишян, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger Анна-Мария Тренева, руководитель департамента новых продуктов «Яндекс» Дмитрий Степанов, председатель совета директоров Ward Howell Георгий Абдушелишвили, партнер McKinsey Яков Сергиенко, профессор «Сколтех» Артем Оганов и директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева. Критериями послужили признание в профессиональном сообществе и известность на всероссийском и мировом уровнях, достигнутые до 30 лет.
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