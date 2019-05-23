Открытки из Вестероса: новые фотографии со съёмок финального сезона «Игры престолов»

20 мая вышла финальная серия объединившего нации и поколения сериала «Игра престолов», которая вызвала шквал эмоций (в том числе, негодование) и споров. Привыкшие к намёкам и иносказаниям фанаты книг Джорджа Мартина принялись интерпретировать достаточно понятный финал, строя догадки и теории и не давая шуму вокруг сериала утихнуть. Не отстают и СМИ: еженедельник Entertainment Weekly посвятил сериалу свой новый выпуск, внутри которого беседы с исполнителями главных ролей и ранее не опубликованные фотографии со съёмок. Передаём по кругу.
«Я буду сильно скучать по сериалу, но пора двигаться дальше. Многие шоу слишком долго остаются на телевидении, а необходимо освобождать место для новых проектов. В принятии решения нельзя опираться лишь на тот факт, что сериал приносит кучу денег. Шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс слишком умны, чтобы не выбирать девиз: «Все богатеют, поэтому давайте продолжать». Это худшее из того, что можно сделать с творчеством. Знаю, трудно принять решение остановиться. Это величайшая роль, которая у меня когда-либо была».
«Цель актерской профессии — получить признание и славу, но я не стремлюсь к этому больше всего. У меня остается свобода делать то, что я хочу. Я продолжаю воровать пиво из холодильника Дэвида и Дэна. Оставил им записку: «Я задолжал вам два пива и одну карьеру».