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23 мая 2019
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Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско
Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско
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23 мая 2019
В июне в Сочи пройдет 30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В честь юбилейного выпуска фестиваля звезды российского кино записали танцевальное видео под трек Антохи МС & BMB «Это лето».
фото: Анна Михалкова
фото: Константин Хабенский
фото: Виктория Исакова
фото: Ирина Горбачева
фото: Ингеборга Дапкунайте
В ролике снялись
Константин Хабенский
,
Виктория Исакова
,
Александр Яценко
,
Ингеборга Дапкунайте
,
Ирина Горбачева
,
Ксения Раппопорт
,
Евгений Стычкин
,
Евгений Цыганов
,
Александр Паль
,
Юлия Пересильд
,
Павел Деревянко
,
Анна Михалкова
,
Федор Бондарчук
и президент фестиваля
Александр Роднянский
.
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