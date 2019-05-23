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Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско

23 мая
2019 год

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23 мая 2019
В июне в Сочи пройдет 30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В честь юбилейного выпуска фестиваля звезды российского кино записали танцевальное видео под трек Антохи МС & BMB «Это лето».

Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско
фото: Анна Михалкова

Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско
фото: Константин Хабенский

Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско
фото: Виктория Исакова

Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско
фото: Ирина Горбачева

Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско
фото: Ингеборга Дапкунайте

В ролике снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Яценко, Ингеборга Дапкунайте, Ирина Горбачева, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Евгений Цыганов, Александр Паль, Юлия Пересильд, Павел Деревянко, Анна Михалкова, Федор Бондарчук и президент фестиваля Александр Роднянский.

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Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско фотографии
Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско фотографии
Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско фотографии
Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско фотографии
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