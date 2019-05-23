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Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва

23 мая
2019 год

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23 мая 2019
Исполнитель главной роли в 16-серийном детективе канала «Украина» «Кто ты?» Антон Батырёв скоро свяжет себя узами брака с известной украинской актрисой Евгенией Лозой. Об этом стало известно благодаря старым-добрым соцсетям.

Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва

В одном из интервью, хвастаясь новой татуировкой звезда сериала «День солнца» обмолвилась о том, что сделала татуировку за компанию со своим женихом. Однако имени возлюбленного Евгения не стала называть, уточнив, что он тоже работает в Киеве: «Слава Богу, так сложилось, что мы вместе здесь. Нам хватает работы обоим, причём мы трудимся в разных проектах. Познакомились мы тоже здесь, в Киеве».

Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва

Но, как водится, желание сохранить своё счастье в тайне подвергается искушению раструбить о нём в соцсетях. В своём Инстаграме актриса опубликовала несколько совместных фотографий с Антоном Батырёвым, которые свидетельствуют о крайне романтичных отношениях актёров.
Евгения и Антон снимались вместе в 2018 году в картине «На качелях судьбы», которая вышла на телеканале «Украина». Вероятно, именно на этих съемках пара и познакомилась.
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Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва фотографии
Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва фотографии
Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва фотографии
Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва фотографии
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