Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва

Исполнитель главной роли в 16-серийном детективе канала «Украина» «Кто ты?» Антон Батырёв
скоро свяжет себя узами брака с известной украинской актрисой Евгенией Лозой
. Об этом стало известно благодаря старым-добрым соцсетям.
В одном из интервью, хвастаясь новой татуировкой звезда сериала «День солнца»
обмолвилась о том, что сделала татуировку за компанию со своим женихом. Однако имени возлюбленного Евгения не стала называть, уточнив, что он тоже работает в Киеве: «Слава Богу, так сложилось, что мы вместе здесь. Нам хватает работы обоим, причём мы трудимся в разных проектах. Познакомились мы тоже здесь, в Киеве»
.
Но, как водится, желание сохранить своё счастье в тайне подвергается искушению раструбить о нём в соцсетях. В своём Инстаграме актриса опубликовала несколько совместных фотографий
с Антоном Батырёвым, которые свидетельствуют о крайне романтичных отношениях актёров.
Евгения и Антон снимались вместе в 2018 году в картине «На качелях судьбы»
, которая вышла на телеканале «Украина». Вероятно, именно на этих съемках пара и познакомилась.