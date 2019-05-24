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Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко

24 мая
2019 год

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24 мая 2019
22 мая в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Disney «Аладдин». Первым свидетелями посиневшего Уилла Смита стали Ирина Горбачёва, Филипп Киркоров, Риналь Мухаметов и другие.

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Алика Смехова с сыном

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Карина Андоленко

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Юлиана Караулова

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Юлия Франц

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Ян Гэ

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Риналь Мухаметов с семьей

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Ирина Горбачева

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Филипп Киркоров с детьми

Протёрли лампу: Риналь Мухаметов, Филипп Киркоров и Карина Андоленко
фото: Анна Исаева

«Аладдин» в прокате с 23 мая.

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