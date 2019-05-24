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Джордж Клуни боится за жизнь своих детей

24 мая
2019 год

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24 мая 2019
В сентябре 2014 года актер Джордж Клуни взял в жены Амаль Аламуддин. А в 2016-м у пары родились двойняшки Александр и Элла. По профессии Амаль – международный адвокат по правам человека, и Джордж до последнего поддерживал супругу в ее работе. Однако новое дело, за которое взялась Амаль, ставит под угрозу безопасность их семьи.

Джордж Клуни боится за жизнь своих детей

Дело в том, что Амаль Клуни подала в суд иск против группировки ИГИЛ (организация, запрещенная на территории Российской Федерации). В недавнем интервью актер признался, что опасается за своих детей.

«Я не хочу, чтобы мои дети стали чьей-то мишенью. У меня прекрасная семья, но у меня нет возможности пойти погулять с Александром и Эллой в Центральный парк. Каждый день мы сталкиваемся с проблемами безопасности», - сказал Клуни.

В феврале 2017 года, когда Клуни готовился стать отцом, он уже высказывал свои опасения по поводу работы жены.

«Несколько дней назад ее коллега был убит ножом в голову. Там сейчас очень опасно, и мне страшно от того, что она тоже была в том месте. И Амаль не позволяет мне ездить с ней», - сказал тогда Клуни.
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Джордж Клуни боится за жизнь своих детей фотографии
Джордж Клуни боится за жизнь своих детей фотографии
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