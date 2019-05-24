Джордж Клуни боится за жизнь своих детей

В сентябре 2014 года актер Джордж Клуни
взял в жены Амаль Аламуддин
. А в 2016-м у пары родились двойняшки
Александр и Элла. По профессии Амаль – международный адвокат по правам человека, и Джордж до последнего поддерживал супругу в ее работе. Однако новое дело, за которое взялась Амаль, ставит под угрозу безопасность их семьи.
Дело в том, что Амаль Клуни подала в суд иск против группировки ИГИЛ (организация, запрещенная на территории Российской Федерации). В недавнем интервью актер признался, что опасается за своих детей.
«Я не хочу, чтобы мои дети стали чьей-то мишенью. У меня прекрасная семья, но у меня нет возможности пойти погулять с Александром и Эллой в Центральный парк. Каждый день мы сталкиваемся с проблемами безопасности»
, - сказал Клуни.
В феврале 2017 года, когда Клуни готовился стать отцом, он уже высказывал свои опасения по поводу работы жены
.
«Несколько дней назад ее коллега был убит ножом в голову. Там сейчас очень опасно, и мне страшно от того, что она тоже была в том месте. И Амаль не позволяет мне ездить с ней»
, - сказал тогда Клуни.