Моби пытается убедить Натали Портман в том, что у них был роман

Ричард Мевилл Холл
, более известный как музыкант Моби, выпустил автобиографию под названием «А затем все рухнуло», в которой рассказал о своих романтических похождениях. В числе возлюбленных музыканта оказалась и актриса Натали Портман
. По словам Моби, ей тогда было 20 лет.
«Я был лысым любителем выпивки, а Натали была красивой кинозвездой. Но вот она, в моей гардеробной, флиртует со мной. Мне было 33, ей - 20, но это был ее мир»
, - написал он.
«В течение нескольких недель я пытался быть бойфрендом Натали, но не получилось. Я хотел сказать ей, что я слишком большой паникер для серьезных отношений, но однажды ночью она рассказала мне по телефону, что встретила другого. Я испытал облегчение, что мне не придется говорить ей то, насколько я сложный персонаж»
.
Однако сама Натали была не в курсе жаркого романа с Моби, и была крайне недовольна недостоверностью фактов.
«Я была очень удивлена, что он назвал тот короткий период нашего знакомства романом, потому что я вспоминаю просто взрослого мужчину, который очень странно вел себя со мной, когда я только окончила старшую школу. Он сказал, что мне было 20, но это определенно не так: мне только исполнилось 18»
, - сказала актриса в интервью изданию Harper's Bazaar.
«То, что он использовал эту историю ради продажи книги, меня очень тревожит. Я была поклонницей его творчества, пошла на один из его концертов, после этого мы познакомились, и он предложил нам быть друзьями. У него было турне, я снималась в кино, и мы виделись всего пару раз, после чего я поняла, что этот мужчина гораздо старше меня заинтересован во мне определенным и не самым подобающим образом»
.
Моби продолжил настаивать на своем и заявил в Инстаграме
, что в его книге есть доказательства того, что роман все-таки был.
«Накануне я прочел одну сплетню. В ней Натали Портман говорит, что мы никогда не встречались. И я сбит с толку, потому что мы вообще-то встречались. И после короткого романа в 1999 году мы потом много лет еще поддерживали дружеские отношения. Мне нравится Натали, и я уважаю ее за ум и активизм. Но если честно, то не понимаю, почему она публично выражает такое неуважение ко мне и к нашему (пусть и непродолжительному) влечению друг к другу. В моей книге эта история изложена подробно и с большим количеством подтверждающих фото.
P.S. Я также готов принять тот факт, что Натали может жалеть об отношениях со мной (если честно, то я бы и сам жалел об отношениях с собой), но это не значит, что нужно в корне отрицать нашу короткую романтическую связь»
, - написал музыкант.