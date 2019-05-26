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«Я пыталась уйти от него три раза»: Яна Поплавская о разводе с Сергеем Гинзбургом

26 мая
2019 год

Лайфстайл >>
26 мая 2019
Актриса Яна Поплавская стала героиней очередного выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала, как потеряла ребенка и почему боялась развестись с Сергеем Гинзбургом.

«Я пыталась уйти от него три раза»: Яна Поплавская о разводе с Сергеем Гинзбургом

Поплавская 25 лет прожила в браке с продюсером Сергеем Гинзбургом, вместе они вырастили двоих сыновей – Клима и Никиту. Однако в 2011 году актриса приняла решение развестись с мужем. Тогда же она призналась, что в их семейной жизни все было не так гладко, как казалось.

По словам актрисы, с будущим мужем она познакомилась в 16 лет, и спустя три года отношений он сделал ей предложение. В тот момент у юной Поплавской был еще один поклонник – молодой человек из обеспеченной семьи, но она выбрала чувства, а не деньги.

Сергей на тот момент был в разводе, и сын от прежнего брака жил с ним. Когда в доме Гинзбурга появилась Яна, она старалась заменить ребенку мать и со временем очень привыкла к нему. Однако стать счастливой семьей им не удалось.

«Бывшая жена Сережи устроила личную жизнь и вдруг вспомнила, что она мать. Однажды она приехала к нам, дождалась, пока ребенок на несколько минут останется без присмотра, и выкрала его. Позднее сменила мальчику и имя, и фамилию. Это был очень тяжелый период», - рассказала Поплавская.

Но вскоре актриса родила первенца Клима, а через некоторое время узнала, что беременна вторым ребенком.

«Это должна была быть девочка, но ее сердце перестало биться в утробе. Я отказывалась это принимать, хотела посоветоваться с еще одним опытным врачом. Ждала его все выходные. Когда стало известно, что девочка умерла, Сережа меня не утешил. Он ушел в гараж, а я осталась одна. Вы не представляете, что это за чувство, когда в тебе умирает ребенок. Мне была нужна его поддержка», - призналась Яна.

«Я пыталась уйти от него три раза»: Яна Поплавская о разводе с Сергеем Гинзбургом
фото: Яна Поплавская и Сергей Гинзбург с младшим сыном

Именно в этот период в их отношениях начался кризис. Уже тогда актриса задумалась о разводе, но сложная беременность отодвинула эти мысли на второй план. Поплавская рассказала, что существовала угроза выкидыша, поэтому врачи прописали ей гормональные препараты. От этого Яна сильно поправилась, на что Сергей отреагировал крайне отрицательно.

«Сергей стал меня очень обижать. Я пила гормоны, чтобы сохранить ребенка, а он однажды пришел и сказал: «Посмотри на себя. В кого ты превратилась?». Это, конечно, было потрясение, но после его слов я села на жесткую диету и очень похудела», - поделилась актриса.

В какой-то момент ситуация достигла точки кипения. Поплавская подозревала мужа в измене, и пыталась сбежать от него с другим мужчиной.

«Я пыталась уйти от него три раза. И каждый раз он меня возвращал. Спал на коврике перед дверью моей квартиры, соседи настаивали, чтобы я его простила».

Окончательно супруги расстались в 2010 году, а через год оформили развод официально. Тогда же Яна встретила своего нынешнего возлюбленного, радиоведущего Евгения Яковлева. Поплавская не жалеет, что однажды собралась с мыслями и подала на развод. Актриса призналась, что абсолютно счастлива рядом с Евгением, несмотря на то что он младше нее на 12 лет.

«Я пыталась уйти от него три раза»: Яна Поплавская о разводе с Сергеем Гинзбургом
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«Я пыталась уйти от него три раза»: Яна Поплавская о разводе с Сергеем Гинзбургом фотографии
«Я пыталась уйти от него три раза»: Яна Поплавская о разводе с Сергеем Гинзбургом фотографии
«Я пыталась уйти от него три раза»: Яна Поплавская о разводе с Сергеем Гинзбургом фотографии
«Я пыталась уйти от него три раза»: Яна Поплавская о разводе с Сергеем Гинзбургом фотографии
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