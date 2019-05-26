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«Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских»: Ларс фон Триер разоткровенничался с Ксенией Собчак

26 мая
2019 год

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26 мая 2019
В новом выпуске своего You-Tube-шоу Ксения Собчак отправилась в Данию, чтобы поговорить со своим любимым режиссером Ларсом фон Триером. Он пригласил съемочную группу в свой загородный коттедж и, по просьбе Собчак, провел экскурсию по дому. Однако предупредил, что свою спальню журналистке он показывать не собирается.

«Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских»: Ларс фон Триер разоткровенничался с Ксенией Собчак

В беседе с Ксенией режиссер рассказал о проектах, над которыми работает в настоящее время.

«Мне не разрешают рассказывать о моем новом фильме, но вам я расскажу. Я работаю над финалом «Королевства». Это сериал, который я снимал в 90-е годы. «Твин пикс» тогда меня очень вдохновил. Я подумал, что будет приятно снять какой-нибудь приятный фильм», - поделился Фон Триер.

Также он признался, что редко смотрит современное кино и не знает современных актеров.

«Иногда я смотрю кино. Поскольку я продюсирую кино, мне нужно смотреть фильмы, чтобы обсуждать их с режиссером группы. Поэтому иногда смотрю, но очень редко. Я не знаю никаких современных актеров», - заявил режиссер.

«Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских»: Ларс фон Триер разоткровенничался с Ксенией Собчак

Также режиссёр рассказал о своих проблемах с алкоголем. Он вынужден посещать занятия для анонимных алкоголиков и принимать по 14 таблеток в день: «Я хожу в группу анонимных алкоголиков. Сейчас я в новой группе, потому что в предыдущей они постоянно упоминали Бога, а я не религиозен, извините. Я всегда был человеком довольно откровенным. Рассказать о себе мне не трудно. Тем более в группах люди привыкли делать это. Они относятся к твоим слабостям с уважением».

«Я чувствую себя хорошо. Мои дети уже подросли, поэтому я могу быть один. Я в своем уме и могу еще работать. Я не показал вам свою спальню, потому что не хотел, чтобы вы увидели, какое количество таблеток я принимаю. Я пью 14 разных лекарств. Они помогают мне сдерживать внутренних демонов под замком. Это борьба с депрессией. Сейчас она стала более эффективной».

В интервью Собчак затронула и политические моменты, спросив режиссера о демократии и современном обществе.

«Вам нравится жить в таком черно-белом мире, где нельзя сказать имя «Гитлер» без того, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание? В мире толерантности и политкорректности общество ведь само становится Гитлером, третируя всякого, кто говорит что-то не то», - поинтересовалась Ксения.

«Мы в западном мире прожили золотой век демократии и даже не оценили этого, требуя все больше свободы. Теперь, как вы знаете, в Европе идет сильный крен «вправо», а в жуткой Америке Трампа - и того больше. Молодежь должна бороться с этим правым уклоном», - ответил режиссер.

«Но в новом фильме («Дом, который построил Джек») вы предстаете тем же Ларсом фон Триером, сильным, бескомпромиссным и показывающим всем средний палец. Вы снова говорите там про дерево в Бухенвальде, про иконы зла, Гитлера и все такое», - продолжила Собчак.

«Да, потому что это центральная для меня тема. Я считаю, что один из главных уроков, который нам преподали, - то, что внутри каждого из нас сидит нацист или Гитлер. Хотя Гитлер, наверное, перебор. Я недавно прочел, что он сидел на «спидболах» - кокаине и героине каждое утро в течение всей войны. Не знаю, делает ли это его более человечным. Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских, конечно. Потому что в России она была самой жестокой», - сказал фон Триер.

«Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских»: Ларс фон Триер разоткровенничался с Ксенией Собчак

Кстати, Ксения Собчак приехала к режиссеру не с пустыми руками. Она преподнесла ему банку контрабандной икры: «У меня для вас маленький подарок. Для меня вы гений, лучший режиссер в мире. Я привезла вам такой подарок из России. Это нельзя вести через таможню, поэтому его пришлось завернуть в газеты. Это русская черная икра. Это от лучшего контрабандиста. Вы такое в бутике не купите», - сказала Собчак.

Фон Триер поблагодарил Собчак за подарок и сразу убрал икру в холодильник.

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«Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских»: Ларс фон Триер разоткровенничался с Ксенией Собчак фотографии
«Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских»: Ларс фон Триер разоткровенничался с Ксенией Собчак фотографии
«Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских»: Ларс фон Триер разоткровенничался с Ксенией Собчак фотографии
«Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских»: Ларс фон Триер разоткровенничался с Ксенией Собчак фотографии
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