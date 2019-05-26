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Анфиса Черных победила экстрасенсов и Илью Глинникова

26 мая
2019 год

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26 мая 2019
25 мая состоялся финал реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», победительницей которого стала 23-летняя актриса Анфиса Черных. Анфиса провела в джунглях 39 дней и обошла в борьбе за приз 15 соперников, среди которых были Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Юлия Александрова.

Анфиса Черных победила экстрасенсов и Илью Глинникова

В финале за приз в два миллиона рублей Анфисе пришлось побороться со звездой сериала «Интерны» Ильей Глинниковым и экстрасенсами Иваном Шабановым и Викторией Комахиной. На финальном испытании, во время которого финалистам надо было провисеть как можно дольше на перекладине, Илья Глинников решил, что «не хочет состязаться с девчонкой» и, провисев 7,5 часов «благородно» спрыгнул на землю.

Актриса уже успела поделиться с прессой эмоциями и рассказать, на что она собирается потратить 2 миллиона рублей: «Я куплю всем подарки. И себе ещё, конечно же. Также буду много путешествовать. Я обожаю это делать. Для меня путешествия - лучшая медитация, познание мира, культуры и людей».
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Анфиса Черных победила экстрасенсов и Илью Глинникова фотографии
Анфиса Черных победила экстрасенсов и Илью Глинникова фотографии
Анфиса Черных победила экстрасенсов и Илью Глинникова фотографии
Анфиса Черных победила экстрасенсов и Илью Глинникова фотографии
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