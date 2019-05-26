Анфиса Черных победила экстрасенсов и Илью Глинникова

25 мая состоялся финал реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», победительницей которого стала 23-летняя актриса Анфиса Черных.
Анфиса провела в джунглях 39 дней и обошла в борьбе за приз 15 соперников, среди которых были Ирина Безрукова
, Артур Смольянинов
и Юлия Александрова
.
В финале за приз в два миллиона рублей Анфисе пришлось побороться со звездой сериала «Интерны» Ильей Глинниковым
и экстрасенсами Иваном Шабановым
и Викторией Комахиной
. На финальном испытании, во время которого финалистам надо было провисеть как можно дольше на перекладине, Илья Глинников решил, что «не хочет состязаться с девчонкой» и, провисев 7,5 часов «благородно» спрыгнул на землю.
Актриса уже успела поделиться с прессой эмоциями и рассказать, на что она собирается потратить 2 миллиона рублей: «Я куплю всем подарки. И себе ещё, конечно же. Также буду много путешествовать. Я обожаю это делать. Для меня путешествия - лучшая медитация, познание мира, культуры и людей».