Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина

25 мая на Лазурном берегу состоялась церемония закрытия 72-го Каннского кинофестиваля, который начал свою работу 14 мая. Прежде чем посмотреть на неурожайную красную дорожку с закрытия, пробежимся по премьерам и вечеринкам.
20 мая в рамках спецпоказов вне конкурсной программы состоялась премьера фильма
Николя Бедоса «Прекрасная эпоха»
, которую посетили исполнители главных ролей
Гийом Кане
и
Фанни Ардан
, а так же
Наталья Водянова
и
Изабель Аджани
.
фото: Наталья Водянова
фото: Наталья Водянова
фото: Марион Котийяр
фото: Фанни Ардан
фото: Изабель Аджани
фото: Изабель Аджани
фото: Гаэль Гарсия Берналь
фото: Айшвария Рай Баччан
Вечером того же дня в рамках фестиваля состоялось ежегодное вручение премии ювелирного дома Chopard, отмечающей восходящих звезд. В этом году награды получили 23-летняя британская актриса
Флоренс Пью
и 30-летний французский актер
Франсуа Сивиль
. Среди гостей вечера были
Марион Котийяр
,
Эль Фэннинг
,
Колин Фёрт
и другие.
фото: Леа Сейду
фото: Франсуа Сивиль
фото: Флоренс Пью
фото: Марион Котийяр
фото: Эль Фэннинг
фото: Хлое Севиньи
фото: Дакота Фэннинг
фото: Колин Фёрт с супругой
фото: Наталья Водянова
21 мая состоялась премьера долгожданного 9-го фильма
Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
с
Леонардо ДиКаприо
и
Брэдом Питтом
в главных ролях. Премьеру посетили
Марго Робби
(исполнившая в фильме роль
Шэрон Тейт
) и
Эдриан Броуди
.
фото: Марго Робби
фото: Хлое Севиньи
фото: Саша Лусс
фото: Эль Фэннинг
фото: Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт
фото: Квентин Тарантино с женой
фото: Эдриан Броуди
22 мая на премьере фильма французского режиссера
Арно Деплешена «Боже мой!»
побывали
Леа Сейду
и
Татьяна Навка.
фото: Татьяна Навка
фото: Лейла Коннерс и Леонардо ДиКаприо
фото: Леа Сейду
24 мая в Каннах прошел традиционный гала-вечер amfAR, собравший воедино немногих гостей фестиваля, среди которых оказались
Нина Добрев
,
Милла Йовович
и
Маруся Фомина
.
фото: Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном
фото: Ева Лонгория с мужем
фото: Сильвестр Сталлоне с женой и дочерью
фото: Антонио Бандерас и Николь Кемпел
фото: Нина Добрев
фото: Татьяна Навка
фото: Маруся Фомина
фото: Саша Лусс
фото: Памела Андерсон с сыном
фото: Энди МакДауэлл
Примерно в этих же числах отгремела традиционная вечеринка, организованная французским изданием журнала Vanity Fair совместно с Chanel. Список гостей - всё тот же.
фото: Хлое Севиньи
фото: Милла Йовович
фото: Эль Фэннинг
фото: Марион Котийяр
фото: Гаспар Ульель
фото: Марго Робби
Под занавес фестиваля состоялась премьера фильма
Жюстин Трие «Соблазн»
, которую посетили
Патриша Аркетт
,
Стейси Мартин
и
Виржини Эфира
.
фото: Адель Экзаркопулос и Виржини Эфира
фото: Стейси Мартин
фото: Эльза Хоск
фото: Патриша Аркетт с дочерью
фото: Милла Йовович
фото: Милла Йовович
Ну и наконец, мы добрались до торжественного закрытия фестиваля, которое было
таким же жиденьким, как и открытие
. Помимо постоянных посетителей премьер и вечеринок на красной дорожке появились
Пас Вега
,
Катрин Денёв
и
Чжан Цзыи.
фото: Квентин Тарантино с женой
фото: Сильвестр Сталлоне с женой и дочерью
фото: Антонио Бандерас и Николь Кемпел
фото: Катрин Денёв
фото: Кьяра Мастроянни
фото: Чжан Цзыи
фото: Гаэль Гарсия Берналь со спутницей
фото: Пас Вега фото: Эль Фэннинг