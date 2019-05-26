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Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина

26 мая
2019 год

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26 мая 2019
25 мая на Лазурном берегу состоялась церемония закрытия 72-го Каннского кинофестиваля, который начал свою работу 14 мая. Прежде чем посмотреть на неурожайную красную дорожку с закрытия, пробежимся по премьерам и вечеринкам.

20 мая в рамках спецпоказов вне конкурсной программы состоялась премьера фильма Николя Бедоса «Прекрасная эпоха», которую посетили исполнители главных ролей Гийом Кане и Фанни Ардан, а так же Наталья Водянова и Изабель Аджани.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Наталья Водянова

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Наталья Водянова

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Марион Котийяр

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Фанни Ардан

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Изабель Аджани

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Изабель Аджани

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Гаэль Гарсия Берналь

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Айшвария Рай Баччан

Вечером того же дня в рамках фестиваля состоялось ежегодное вручение премии ювелирного дома Chopard, отмечающей восходящих звезд. В этом году награды получили 23-летняя британская актриса Флоренс Пью и 30-летний французский актер Франсуа Сивиль. Среди гостей вечера были Марион Котийяр, Эль Фэннинг, Колин Фёрт и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Леа Сейду

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Франсуа Сивиль

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Флоренс Пью

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Марион Котийяр

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Эль Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Хлое Севиньи

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Дакота Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Колин Фёрт с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Наталья Водянова

21 мая состоялась премьера долгожданного 9-го фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Премьеру посетили Марго Робби (исполнившая в фильме роль Шэрон Тейт) и Эдриан Броуди.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Марго Робби

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Хлое Севиньи

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Саша Лусс

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Эль Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Квентин Тарантино с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Эдриан Броуди

22 мая на премьере фильма французского режиссера Арно Деплешена «Боже мой!» побывали Леа Сейду и Татьяна Навка.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Татьяна Навка

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Лейла Коннерс и Леонардо ДиКаприо

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Леа Сейду

24 мая в Каннах прошел традиционный гала-вечер amfAR, собравший воедино немногих гостей фестиваля, среди которых оказались Нина Добрев, Милла Йовович и Маруся Фомина.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Ева Лонгория с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Сильвестр Сталлоне с женой и дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Нина Добрев

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Татьяна Навка

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Маруся Фомина

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Саша Лусс

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Памела Андерсон с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Энди МакДауэлл

Примерно в этих же числах отгремела традиционная вечеринка, организованная французским изданием журнала Vanity Fair совместно с Chanel. Список гостей - всё тот же.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Хлое Севиньи

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Милла Йовович

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Эль Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Марион Котийяр

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Гаспар Ульель

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Марго Робби

Под занавес фестиваля состоялась премьера фильма Жюстин Трие «Соблазн», которую посетили Патриша Аркетт, Стейси Мартин и Виржини Эфира.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Адель Экзаркопулос и Виржини Эфира

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Стейси Мартин

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Эльза Хоск

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Патриша Аркетт с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Милла Йовович

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Милла Йовович

Ну и наконец, мы добрались до торжественного закрытия фестиваля, которое было таким же жиденьким, как и открытие. Помимо постоянных посетителей премьер и вечеринок на красной дорожке появились Пас Вега, Катрин Денёв и Чжан Цзыи.

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Квентин Тарантино с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Сильвестр Сталлоне с женой и дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Катрин Денёв

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Кьяра Мастроянни

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Чжан Цзыи

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Гаэль Гарсия Берналь со спутницей

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Пас Вега

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Изабель Аджани и Маруся Фомина
фото: Эль Фэннинг
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