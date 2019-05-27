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«Я сексист»: Михаил Боярский недоволен тем, что его дочь не бросила карьеру ради детей

27 мая
2019 год

Лайфстайл >>
27 мая 2019
69-летний Михаил Боярский стал героем YouTube-шоу «А поговорить?», где весьма критично высказался о профессиональных успехах своей дочери Елизаветы Боярской, а также признался, что он сексист.

«Я сексист»: Михаил Боярский недоволен тем, что его дочь не бросила карьеру ради детей

Елизавета пошла по стопам родителей и стала актрисой, но, в отличие от своей матери – Ларисы Луппиан – с появлением детей она не оставила карьеру. В интервью Боярский заявил, что не может выделить ни одной работы его дочери, которой бы он гордился. По словам актера, ей следовало бы заниматься детьми.

«Что мне гордиться! Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, - это романтическая юность», - сказал Михаил.

Артист отметил, что именно дети делают жизнь женщины полноценной: «Я не видел счастливых актрис - даже Быстрицкую взять - ни детей, ни достойного ухода... Мучение и одиночество».

«Я не считаю, что женщины способны на какие-то серьезные проявления, как мужчины. Будь то вокал, живопись. Я сексист. Я не популязирую свое отношение к этому, но я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки. Женщина не должна быть при мужчине. Если ничего из себя не представляешь, то получать лавры из-за того, что ты Брик, смысла в этом не вижу».

Однако свою жену актер считает самодостаточной женщиной:«Я не являюсь ее подпоркой и костылем, а вот она для меня является», - отметил он.

Кроме того, Боярский заявил, что не готов до последнего выступать на сцене, как многие артисты. По его мнению, талант имеет срок годности: «Желания такого, как есть у настоящих актеров, которые до последнего готовы выступать, у меня нет. Хотя в этом стремлении есть, конечно, минус. Это уже не лица, а заштопанный носок. Они думают, что они еще молоденькие. Но их жалко», - заявил актер.

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«Я сексист»: Михаил Боярский недоволен тем, что его дочь не бросила карьеру ради детей фотографии
«Я сексист»: Михаил Боярский недоволен тем, что его дочь не бросила карьеру ради детей фотографии
«Я сексист»: Михаил Боярский недоволен тем, что его дочь не бросила карьеру ради детей фотографии
«Я сексист»: Михаил Боярский недоволен тем, что его дочь не бросила карьеру ради детей фотографии
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