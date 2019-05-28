«Почему я должна нести ответственность за ничтожество»: Настасья Самбурская встретилась с отцом спустя 13 лет

На днях Настасья Самбурская
опубликовала ролик на своей странице в Инстаграме
, где со слезами на глазах рассказала, что нашелся ее отец, с которым актриса не общалась много лет.
По словам Самбурской, отец ослеп на оба глаза и обратился к ней за помощью. Актриса не раз рассказывала, что в детстве она терпела издевательства с его стороны. Однако, несмотря на прошлые обиды, Настасья купила отцу дом и взяла все расходы по его содержанию на себя.
«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его бьют и потому что он дурак, который не осознает, что нельзя пить со всеми подряд и гадить в новом доме, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, угробившее мою жизнь?»
, - написала актриса.
«За мной охотится ТВ, и предлагают деньги. Я просто хочу жить. И заниматься творчеством, а не хайпить на собственной бездарности и ставить это в культ»
.
У Настасьи Самбурской сложные отношения с родственниками. В одном из интервью актриса призналась, что отец избивал ее, а мать закрывала на это глаза
. Сейчас она не общается с родителями:«Они меня не любили, и я сейчас плачу им тем же самым»
, - сказала Самбурская.