Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Почему я должна нести ответственность за ничтожество»: Настасья Самбурская встретилась с отцом спустя 13 лет

28 мая
2019 год

Лайфстайл >>
28 мая 2019
На днях Настасья Самбурская опубликовала ролик на своей странице в Инстаграме, где со слезами на глазах рассказала, что нашелся ее отец, с которым актриса не общалась много лет.

«Почему я должна нести ответственность за ничтожество»: Настасья Самбурская встретилась с отцом спустя 13 лет

По словам Самбурской, отец ослеп на оба глаза и обратился к ней за помощью. Актриса не раз рассказывала, что в детстве она терпела издевательства с его стороны. Однако, несмотря на прошлые обиды, Настасья купила отцу дом и взяла все расходы по его содержанию на себя.

«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его бьют и потому что он дурак, который не осознает, что нельзя пить со всеми подряд и гадить в новом доме, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, угробившее мою жизнь?», - написала актриса.

«За мной охотится ТВ, и предлагают деньги. Я просто хочу жить. И заниматься творчеством, а не хайпить на собственной бездарности и ставить это в культ».

У Настасьи Самбурской сложные отношения с родственниками. В одном из интервью актриса призналась, что отец избивал ее, а мать закрывала на это глаза. Сейчас она не общается с родителями:«Они меня не любили, и я сейчас плачу им тем же самым», - сказала Самбурская.
версия для печати
Ссылки по теме
«Быть актрисой иногда опасно для жизни»: Настасья Самбурская рассказала о назойливом поклоннике
Поиск по меткам
здоровьесоцсети
персоны
Настасья Самбурская

фотографии >>
«Почему я должна нести ответственность за ничтожество»: Настасья Самбурская встретилась с отцом спустя 13 лет фотографии
«Почему я должна нести ответственность за ничтожество»: Настасья Самбурская встретилась с отцом спустя 13 лет фотографии
«Почему я должна нести ответственность за ничтожество»: Настасья Самбурская встретилась с отцом спустя 13 лет фотографии
«Почему я должна нести ответственность за ничтожество»: Настасья Самбурская встретилась с отцом спустя 13 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Александр Абдулов
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Александр Ермаков
Янина Жеймо
Светлана Зеленковская
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Геннадий Сергеев
Юлия Франц
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Барбара Брыльска
Элиаш М'Барек
Эдриан Пол
Коттер Смит
Руперт Эверетт
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Тайная жизнь домашних животных 2
комедия, приключения, семейное кино
США, 2019
Однажды в Америке, или Чисто русская сказка
комедия
Россия, 2018
Годзилла: Король монстров
научная фантастика
США, 2019
Золотая перчатка
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
Германия, Франция, 2019
Куриоса
исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Так сказал Чарли
биография, драма
США, 2018
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен