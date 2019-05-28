У звезды «Обитаемого острова» Василия Степанова диагностировали шизофрению

Актер Василий Степанов
, сыгравший главную роль в фантастическом фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров»
, в очередной раз оказался в психиатрической клинике. Врачи предполагают, что у артиста шизофрения.
Бывшая девушка актера отметила, что психологические проблемы у Василия начались из-за творческого кризиса и отсутствия ролей. Степанов испытывал и материальные трудности - жил с матерью, потому что не мог позволить себе собственное жилье. Более того, иногда ему даже не хватало средств, чтобы оплатить сотовую связь.
«У Василия есть проблема: он эффектно выглядит в кадре, но совершенно не может говорить, поэтому «Обитаемый Остров» переозвучивал другой актер»
, - рассказывал букинг-директор артиста Кирилл Чибисов.
Девушка Василия – Дарья Егорова
– не раз замечала странности в поведении актера: необоснованные вспышки гнева, постоянные звонки и слежки. Она считает, что серьезные проблемы у Степанова начались после того, как к нему пришла известность. Однако директор артиста заявил, что именно неудачный роман с Дарьей ввел Василия в это состояние.
«На психическое состояние Степанова оказал влияние и неудачный роман с девушкой, из-за которого он очень переживал. Случилась глубочайшая депрессия. Мать возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам, но эффекта не было - приступы возникали все чаще, он находился в тяжелейшей депрессии. Например, мог днями лежать на кровати и апатично смотреть в одну точку»
, - сказал Чибисов.
Директор Степанова также рассказал, что актер идеализировал киноиндустрию и был очень разочарован, когда узнал, как там все устроено на самом деле.
Пару лет назад в СМИ появилась информация, что Василий Степанов был госпитализирован после попытки суицида. У актера был перелом таза, правого плеча и обеих пяточных костей. Позднее Василий назвал это случайностью.
«Никакого перелома позвоночника, о чем много говорили и писали, у Степанова не было. Это пиар, придуманный его знакомой актрисой с целью заработка. Потом еще и брат Василия взял на себя функции его пресс-секретаря. Рассчитывал, что тот станет источником дохода, но также потерпел неудачу»
, - отметил Чибисов.