Александра Яковлева призналась, что борется с онкологией

61-летняя актриса Александра Яковлева
в эфире программы Андрея Малахова
«Привет, Андрей» призналась, что у нее диагностировали рак.
Александра Яковлева получила известность благодаря участию в таких фильмах, как «Экипаж»
, «Чародеи»
и «Человек с бульвара Капуцинов»
. Пик ее карьеры пришелся на 80-е годы, а в 90-х актриса исчезла с экранов. Оказывается, в то время Яковлева стала вице-мэром родного Калининграда. Однако в 2016 актриса вернулась в кинематограф. Она снова сыграла Тамару в новой версии «Экипажа»
.
В студии программы «Привет, Андрей!» актриса рассказала, что уже два года борется с тяжелой болезнью. Врачи делали неутешительные прогнозы, но актриса намерена держаться до конца.
«Я столкнулась с онкологией и опустила руки, навалились страх и жуткая депрессия. Спасибо моему доктору, которая, понимая, что моя ситуация сильно запущена, сказала: «Нет, дорогая, будем бороться». Вот уже два года боремся»
, - поделилась Александра.
Особую поддержку Яковлевой оказывает фонд «Артист», который возглавляет Евгений Миронов
. Организация помогает актерам, находящимся в трудной жизненной ситуации.