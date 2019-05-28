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Александра Яковлева призналась, что борется с онкологией

28 мая
2019 год

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28 мая 2019
61-летняя актриса Александра Яковлева в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» призналась, что у нее диагностировали рак.

Александра Яковлева призналась, что борется с онкологией

Александра Яковлева получила известность благодаря участию в таких фильмах, как «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». Пик ее карьеры пришелся на 80-е годы, а в 90-х актриса исчезла с экранов. Оказывается, в то время Яковлева стала вице-мэром родного Калининграда. Однако в 2016 актриса вернулась в кинематограф. Она снова сыграла Тамару в новой версии «Экипажа».

В студии программы «Привет, Андрей!» актриса рассказала, что уже два года борется с тяжелой болезнью. Врачи делали неутешительные прогнозы, но актриса намерена держаться до конца.

Александра Яковлева призналась, что борется с онкологией

«Я столкнулась с онкологией и опустила руки, навалились страх и жуткая депрессия. Спасибо моему доктору, которая, понимая, что моя ситуация сильно запущена, сказала: «Нет, дорогая, будем бороться». Вот уже два года боремся», - поделилась Александра.

Особую поддержку Яковлевой оказывает фонд «Артист», который возглавляет Евгений Миронов. Организация помогает актерам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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Александра Яковлева призналась, что борется с онкологией фотографии
Александра Яковлева призналась, что борется с онкологией фотографии
Александра Яковлева призналась, что борется с онкологией фотографии
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