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Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске

28 мая
2019 год

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28 мая 2019
На днях 83-летний Валентин Гафт принял участие в съемках программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», посвященной жизни и творчеству Светланы Немоляевой. В студии артист появился на инвалидной коляске. Увидев то, в каком состоянии Гафт приехал в студию ради неё, Немоляева не смогла сдержать слез.

Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске

«Я была просто поражена, поскольку знаю, что Валя нездоров, не может ходить и ездит на коляске. Но что значит товарищеское отношение! Валя приехал, несмотря на болезнь. Я знаю, как ему было сложно. Невыносимо сложно. Его привезли в инвалидном кресле, а для актера это немыслимо - быть таким, как он, а потом появиться в другом виде. И он довел меня до слез. Я бесконечно ему благодарна. Он говорил какие-то слова, вспоминал наши роли в разных проектах. Такие партнеры, конечно, счастье по жизни!», - поделилась актриса.

Валентин Гафт и Светлана Немоляева познакомились на съемках фильма Эльдара Рязанова «Гараж». С тех пор их связывает крепкая дружба.

Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске
фото: Кадр из фильма «Гараж»

Напомним, что Валентин Иосифович вот уже шесть лет страдает болезнью Паркинсона и с трудом передвигается. По словам артиста, в его случае «любой день может стать похоронным». Артист принимает участие в съемках программ на телевидении, чтобы оплатить дорогостоящие медикаменты.

«Мозг пока меня слушается, а вот ноги и руки совсем не хотят этого делать. Мне надо поддерживать свое физическое состояние. У меня болезнь опорно-двигательного аппарата, а это такое противное и гадкое заболевание, которое само не проходит. Надо платить за лекарства и сиделке, вот и хожу по программам», - признался Гафт в одном из интервью.
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Валентин Гафт оказался в инвалидном кресле
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Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске фотографии
Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске фотографии
Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске фотографии
Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске фотографии
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