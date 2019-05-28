Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске

На днях 83-летний Валентин Гафт принял участие в съемках программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», посвященной жизни и творчеству Светланы Немоляевой. В студии артист появился на инвалидной коляске. Увидев то, в каком состоянии Гафт приехал в студию ради неё, Немоляева не смогла сдержать слез.
«Я была просто поражена, поскольку знаю, что Валя нездоров, не может ходить и ездит на коляске. Но что значит товарищеское отношение! Валя приехал, несмотря на болезнь. Я знаю, как ему было сложно. Невыносимо сложно. Его привезли в инвалидном кресле, а для актера это немыслимо - быть таким, как он, а потом появиться в другом виде. И он довел меня до слез. Я бесконечно ему благодарна. Он говорил какие-то слова, вспоминал наши роли в разных проектах. Такие партнеры, конечно, счастье по жизни!», - поделилась актриса.
Валентин Гафт и Светлана Немоляева познакомились на съемках фильма Эльдара Рязанова«Гараж». С тех пор их связывает крепкая дружба.
фото: Кадр из фильма «Гараж»
Напомним, что Валентин Иосифович вот уже шесть лет страдает болезнью Паркинсона и с трудом передвигается. По словам артиста, в его случае «любой день может стать похоронным». Артист принимает участие в съемках программ на телевидении, чтобы оплатить дорогостоящие медикаменты.
«Мозг пока меня слушается, а вот ноги и руки совсем не хотят этого делать. Мне надо поддерживать свое физическое состояние. У меня болезнь опорно-двигательного аппарата, а это такое противное и гадкое заболевание, которое само не проходит. Надо платить за лекарства и сиделке, вот и хожу по программам», - признался Гафт в одном из интервью.