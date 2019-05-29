Кит Харрингтон проходит реабилитацию

Исполнитель роли Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов»
, последний эпизод которого был представлен зрителям 19 мая, Кит Харрингтон
проходит курс реабилитации в Prive-Swiss, элитной клинике в штате Коннектикут, США. Согласно западным изданиям, в реабилитационный центр Кит попал еще месяц назад.
По словам инсайдеров, Харрингтон решил использовать перерыв в своем графике, чтобы прийти в себя после окончания работы над сериалом и избавиться от стресса, переутомления и алкоголизма. Финал «Игры престолов» сильно ударил по состоянию актера и заставил его переосмыслить свою жизнь.
«Он понял, что это конец. Они усердно работали над этим в течение многих лет... В какой-то момент он задался вопросом, а что дальше?
», - приводит слова друга Кита издание Page Six.
Месяц лечения в Prive-Swiss обходится актеру в 120 тысяч долларов. Харрингтон посещает психологические тренинги, проходит когнитивно-поведенческую терапию и медитирует, чтобы справиться с отрицательными эмоциями. Покидать клинику ему разрешается в любое время, чем он уже и воспользовался: в день премьеры последнего эпизода сериала Кита заметили возле книжного магазина.
Жена Кита Харрингтона, 32-летняя Роуз Лесли
, которая исполнила в «Игре престолов» роль одичалой Игритт, находится рядом и помогает своему мужу. По словам источника, все близкие актера поддержали его желание отдохнуть после непростого периода жизни.