Эллен ДеДженерес призналась, что ее домогался отчим

Американская актриса и телеведущая Эллен ДеДженерес
в эфире шоу Дэвида Леттермана
заявила, что в подростковом возрасте пострадала от сексуальных домогательств отчима.
Родители Эллен разошлись, когда той было 16 лет. Её мать снова вышла замуж, по словам ДеДженерес, за «очень плохого человека
» Роя Груссендорфа, который постоянно распускал руки. В очередном припадке ярости он даже пытался вломиться в комнату Эллен, и ей пришлось покинуть дом через окно. Предлогом для домогательств стал диагноз матери телеведущей — рак молочной железы.
«Он сам мне сказал, что нащупал комок в ее груди, и должен проверить мою. Убедил меня в том, что должен пощупать мою грудь, а потом пытался сделать это снова и снова
», — вспоминает Эллен ДеДженерес.
61-летняя телеведущая призналась, что не смогла рассказать о произошедшем матери, потому что «не хотела разрушать ее счастье
». Однако спустя годы она все же решила поделиться своей историей, чтобы помочь прервать молчание таким же пострадавшим от сексуального насилия.
«Меня бесит, когда жертвам не верят. Они ничего не выдумывают
», — напоследок отметила ДеДженерес.