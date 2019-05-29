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Анна Пескова 1,5 года скрывала дочь

29 мая
2019 год

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29 мая 2019
Российская актриса Анна Пескова, известная по роли Инги Елизаровой в сериале «Тест на беременность», поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью: полтора года назад она впервые стала мамой. Пескова вместе с мужем Дмитрием Пристансковым решили не рассказывать общественности о появлении дочери, которую назвали Анастасией. Однако скоро на российские экраны выйдет фильм «Донбасс. Окраина», где заметно, что Анна в «интересном» положении.

Анна Пескова 1,5 года скрывала дочь

«12 июня в прокат выходит долгожданный фильм «Донбасс. Окраина». Зрители Римского кинофестиваля, а также Париж и Берлин уже видели это кино. Однако, несмотря на то что в России фильм еще не вышел в широкий прокат, в прессу и интернет просочилась информация, которую мы так долго не афишировали, ведь это затрагивало мою личную жизнь, которую я так тщательно старалась скрыть от посторонних глаз, - написала актриса. - Честно скажу, что «раскрыть карты» мы хотели на премьере, 4 июня в кинотеатре «Октябрь», но раз это уже стало достоянием общественности, я решила заявить сама, чтобы не провоцировать волну слухов и домыслов. Да, во время съемок фильма я находилась на седьмом месяце беременности. Снимаясь в картине «Донбасс» я была в положении, а через 2,5 месяца стала мамой чудесной малышки! «Особое положение» никак не повлияло на мою работоспособность, скорее, наоборот, дочка давала сил делать больше Все, даже самые сложные сцены, я выполняла сама, разве что для финальной сцены моей героини режиссер (Ренат Давлетьяров) нашел мне дублера. А самые внимательные зрители смогут увидеть несколько эпизодов в фильме, где мое положение заметно...»

Анна Пескова познакомилась с будущим мужем через общих друзей. Как раз тогда Дмитрий Пристансков переживал тяжелый развод с первой женой, и актрису начали обвинять в том, что она увела его из семьи. Однако Пескова дала интервью, в котором объяснила, что начала встречаться с Дмитрием только после того, как он окончательно развелся.
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Анна Пескова 1,5 года скрывала дочь фотографии
Анна Пескова 1,5 года скрывала дочь фотографии
Анна Пескова 1,5 года скрывала дочь фотографии
Анна Пескова 1,5 года скрывала дочь фотографии
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