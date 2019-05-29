«Ты находишься в безвоздушном пространстве»: Кирилл Плетнев о расставании с женой

Две недели назад Кирилл Плетнев
и Нино Нинидзе объявили о том
, что решили расстаться. На днях Плетнев признался, что очень тяжело переживает расставание и чувствует, что в его жизни снова начался кризис.
«И вот, наверное, сейчас я снова нахожусь в некотором кризисе
, - разоткровенничался актер. - Не наверное, а совершенно точно. Он связан с тем, что окончилась глава моей жизни, которая длилась последние четыре года. Что такое кризис? Это когда старое умерло, а новое еще не родилось. У меня внутри всё откликнулось на это. И действительно: отмирает старое... Причем, отмирает не в тот момент, когда вы расстаетесь с человеком или уходите с работы. Это отмирание происходит постепенно. Когда какие-то ценности и приоритеты, которыми ты жил, уходят... исчезают, а нового ничего нет. И ты находишься в безвоздушном пространстве и не за что зацепиться. Твоя жизнь неустойчива и неполноценна
».
Плетнев отметил, что бесполезно ждать, когда кризис закончится сам собой - даже самые грустные моменты в жизни нужно переживать и, главное, не винить во всем только себя.
«В определенный момент понимаешь: всё, что ты мог сделать, ты сделал. Когда ты себя прощаешь, постепенно и медленно начинается возвращение любви к себе. После этого ты выходишь обновленным. То есть это ты плюс еще что-то. Модернизированная и усовершенствованная версия самого себя. Всем, кто находится в кризисе, проживайте его, не бойтесь его. Он закончится. Идите сквозь него и живите в нем. Не ждите, что жизнь начнется потом, жизнь идет сейчас
», - дал совет Кирилл своим подписчикам.