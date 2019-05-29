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«Ты находишься в безвоздушном пространстве»: Кирилл Плетнев о расставании с женой

29 мая
2019 год

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29 мая 2019
Две недели назад Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе объявили о том, что решили расстаться. На днях Плетнев признался, что очень тяжело переживает расставание и чувствует, что в его жизни снова начался кризис.

«Ты находишься в безвоздушном пространстве»: Кирилл Плетнев о расставании с женой

«И вот, наверное, сейчас я снова нахожусь в некотором кризисе, - разоткровенничался актер. - Не наверное, а совершенно точно. Он связан с тем, что окончилась глава моей жизни, которая длилась последние четыре года. Что такое кризис? Это когда старое умерло, а новое еще не родилось. У меня внутри всё откликнулось на это. И действительно: отмирает старое... Причем, отмирает не в тот момент, когда вы расстаетесь с человеком или уходите с работы. Это отмирание происходит постепенно. Когда какие-то ценности и приоритеты, которыми ты жил, уходят... исчезают, а нового ничего нет. И ты находишься в безвоздушном пространстве и не за что зацепиться. Твоя жизнь неустойчива и неполноценна».

«Ты находишься в безвоздушном пространстве»: Кирилл Плетнев о расставании с женой

Плетнев отметил, что бесполезно ждать, когда кризис закончится сам собой - даже самые грустные моменты в жизни нужно переживать и, главное, не винить во всем только себя.

«В определенный момент понимаешь: всё, что ты мог сделать, ты сделал. Когда ты себя прощаешь, постепенно и медленно начинается возвращение любви к себе. После этого ты выходишь обновленным. То есть это ты плюс еще что-то. Модернизированная и усовершенствованная версия самого себя. Всем, кто находится в кризисе, проживайте его, не бойтесь его. Он закончится. Идите сквозь него и живите в нем. Не ждите, что жизнь начнется потом, жизнь идет сейчас», - дал совет Кирилл своим подписчикам.
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«Ты находишься в безвоздушном пространстве»: Кирилл Плетнев о расставании с женой фотографии
«Ты находишься в безвоздушном пространстве»: Кирилл Плетнев о расставании с женой фотографии
«Ты находишься в безвоздушном пространстве»: Кирилл Плетнев о расставании с женой фотографии
«Ты находишься в безвоздушном пространстве»: Кирилл Плетнев о расставании с женой фотографии
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