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3 мая 2019
/
Кира Найтли станет мамой во второй раз
Кира Найтли станет мамой во второй раз
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3 мая 2019
34-летняя
Кира Найтли
и ее муж
Джеймс Райтон
ждут второго ребенка. По всей видимости, радость материнства не смогли омрачить те несправедливости, с которыми Кира столкнулась после рождения первенца.
В 2016 году актриса жаловалась в интервью журналу Harper's Bazaar
на шокирующую дороговизну ухода за ребёнком и предлагала освежить британское законодательство декретным отпуском для мужчин. В этом вопросе её поддерживает еще одна британская актриса -
Энн Хэтэуэй
, которая даже
выступила в поддержку этой инициативы с речью на ассамблее ООН
.
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