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Кира Найтли станет мамой во второй раз

3 мая
2019 год

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3 мая 2019
34-летняя Кира Найтли и ее муж Джеймс Райтон ждут второго ребенка. По всей видимости, радость материнства не смогли омрачить те несправедливости, с которыми Кира столкнулась после рождения первенца.

Кира Найтли станет мамой во второй раз

В 2016 году актриса жаловалась в интервью журналу Harper's Bazaar на шокирующую дороговизну ухода за ребёнком и предлагала освежить британское законодательство декретным отпуском для мужчин. В этом вопросе её поддерживает еще одна британская актриса - Энн Хэтэуэй, которая даже выступила в поддержку этой инициативы с речью на ассамблее ООН.
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