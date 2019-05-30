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Актер стал героем программы «Судьба человека»

Звезда сериала «Молодежка» Денис Никифоров рассказал о причине расставания с певицей МакSим

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Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки

Бывшая девушка актера была зверски убита в 2001 году