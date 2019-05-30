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Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки

30 мая
2019 год

Лайфстайл >>
30 мая 2019
В начале мая стало известно, что 41-летний Эштон Катчер выступит свидетелем по делу об убийстве его бывшей девушки Эшли Эллерин. В 2001 году убийца нанес Эшли 47 ножевых ранений, 12 из которых оказались смертельными.

Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки

Главным подозреваемым стал Майкл Гаргило, который жил с Эшли по соседству. В народе его прозвали Голливудским Потрошителем. На момент задержания преступника в 2008 году на его счету было уже около десятка убийств. На днях Эштон Катчер дал показания в суде Лос-Анджелеса, где состоялось слушание по этому делу.

Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки

Актер рассказал, что познакомился с Эшли Эллерин за пару месяцев до ее смерти. В тот самый вечер они должны были встретиться и поужинать вместе, но Эштон задерживался на вечеринке после премии «Грэмми» и решил предупредить Эшли, что опоздает. Она сказала, что будет ждать его у себя дома.

Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки

Когда Катчер уже направлялся к дому Эллерин, он решил снова ей позвонить, но она уже не ответила. Тогда актер позвонил в дверь, но никто не открыл, он заглянул в окно и увидел беспорядок. Эштон не придал этому значения, а красные пятна на полу принял за разлитое вино. Затем актер уехал домой, решив, что Эшли обиделась на него и ушла с подругой.

«Я подумал, что облажался и приехал слишком поздно», - сказал он.

По словам Эштона Катчера, он сильно испугался, что все подозрения падут на него, ведь его отпечатки остались на дверной ручке дома Эшли.
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Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки фотографии
Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки фотографии
Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки фотографии
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