Эштон Катчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки

В начале мая стало известно, что 41-летний Эштон Катчер выступит свидетелем по делу об убийстве его бывшей девушки Эшли Эллерин
. В 2001 году убийца нанес Эшли 47 ножевых ранений, 12 из которых оказались смертельными.
Главным подозреваемым стал Майкл Гаргило, который жил с Эшли по соседству. В народе его прозвали Голливудским Потрошителем. На момент задержания преступника в 2008 году на его счету было уже около десятка убийств. На днях Эштон Катчер дал показания в суде Лос-Анджелеса, где состоялось слушание по этому делу.
Актер рассказал, что познакомился с Эшли Эллерин за пару месяцев до ее смерти. В тот самый вечер они должны были встретиться и поужинать вместе, но Эштон задерживался на вечеринке после премии «Грэмми» и решил предупредить Эшли, что опоздает. Она сказала, что будет ждать его у себя дома.
Когда Катчер уже направлялся к дому Эллерин, он решил снова ей позвонить, но она уже не ответила. Тогда актер позвонил в дверь, но никто не открыл, он заглянул в окно и увидел беспорядок. Эштон не придал этому значения, а красные пятна на полу принял за разлитое вино. Затем актер уехал домой, решив, что Эшли обиделась на него и ушла с подругой.
«Я подумал, что облажался и приехал слишком поздно»
, - сказал он.
По словам Эштона Катчера, он сильно испугался, что все подозрения падут на него, ведь его отпечатки остались на дверной ручке дома Эшли.